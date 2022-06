Una Vita anticipazioni: paura per Valeria, tutta colpa di Aurelio

Una Vita anticipazioni. Dopo il salto temporale di cinque anni arrivano nuovi personaggi ad Acacias fra cui Valeria. La donna rischia grosso…

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: paura per Valeria, colpa di Aurelio

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. Nel salto temporale della nuova stagione i nuovi personaggi animeranno le trame.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Nel corso delle settimane scorse vi avevamo già anticipato la drammaticità delle nuove puntate e la situazione ad Acacias dopo lo scoppio della bomba nel 1915.

Se avete letto le nostre anticipazioni degli scorsi giorni, saprete già che nel 1920 verranno introdotti numerosi nuovi personaggi all’interno delle vite e dinamiche degli abitanti di Aciacas, per citarne alcuni David Exposito (Aleix Rengel Meca) e Valeria Cardenas (Roser Tapias) e Marcelo e anche Fidel Soria (Alejandro Siguenza).

Secondo le nuove trame, Aurelio Quesada (Carlos de Austria) giocherà davvero sporco con i nuovi vicini David e Valeria. Nel dettaglio, nei prossimi episodi sembrerà proprio che la giovane donna sarà in pericolo per colpa del Quesada.

Nel corso di un incontro fra Aurelio e Valeria in casa della donna, il Quesada si mostrerà sempre più minaccioso e prepotente. Aurelio si è infatti invaghito di lei e vorrà violentarla per appagare il desiderio che sente nei suoi confronti. Ma per fortuna arriverà David in suo soccorso e prenderà prontamente a pugni Aurelio, cacciandolo via!

Questa situazione genererà scalpore. Da un lato Valeria sarà eternamente riconoscente nei confronti dell’Exposito, dall’altro Aurelio inizierà a nutrire astio nei confronti del suo “dipendente” e vorrà, inevitabilmente, vendicarsi di lui. a un lato Valeria scamperà così all’abuso grazie al pronto intervento di David, dall’altro Aurelio comincerà a covare astio per il suo “dipendente” e vorrà vendicarsi di lui.