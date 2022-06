Anticipazioni Beautiful: brutto colpo per Hope, una scoperta scioccante

Anticipazioni Beautiful dall’America. La figlia di Brooke sta per scoprire qualcosa di scioccante e che potrebbe cambiare per sempre il suo rapporto con uno degli altri personaggi. Ecco di cosa si tratta!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni dagli Usa: Hope vicina alla verità su Thomas

Le prossime puntate in onda in America di Beautiful ci riserveranno grandi sorprese. Infatti negli episodi in onda presto su CBS potrebbero cambiare per sempre il rapporto fra Hope Logan e il padre di suo figlio Douglas, Thomas Forrester.

Le prossime puntate di Beautiful in onda in America segnalano che ben presto Hope Logan, la figlia di Brooke sarà vicina a scoprire una terribile verità che Thomas Forrester gli ha tenuto nascosto a lungo tempo. Questo segreto la sconvolgerà a tal punto che potrebbe cambiare per sempre le carte in tavola e inevitabilmente il rapporto con il padre di suo figlio.

Tuttavia i grossi spoiler non segnalano quale sarà questa grande verità che verrà allo scoperto. Eppure, i fan di tutto il mondo hanno già iniziato a buttare giù le prime teorie al riguardo. Passando in rassegna le dinamiche che stanno andando avanti nelle storyline attuali vi sono quella relativa al tradimento di Quinn con Carter, il tradimento di Eric con Donna, ma nessuna di queste storyline sembra riguardare Hope nel dettaglio.

Accantonata l’idea di un ritorno di fiamma fra Liam e Steffy, anche perché attualmente in America sono in corso le puntate del recupero post perdita di memoria della Forrester e della morte non morte del suo coniuge Finn. Resta solo un personaggio come possibile persona che conosce una verità scioccante per Hope, Thomas. La teoria che sia Thomas la persona che ha un segreto da rivelare è quella più quotata.

Secondo le varie supposizioni la verità che Hope scoprirà è connessa a Sheila Carter. Thomas era l’unico a conoscenza del fatto che la notte in cui Brooke si è ubriacata ed ha perso la testa baciando Deacon (con tutti gli effetti collaterali) è successo tutto per colpa della Carter.

In quella occasione il giovane Forrester non aveva fatto nulla per risolvere la situazione, se non avvisare Sheila di restare lontana da Brooke. Infatti Thomas non voleva far riavvicinare Brooke al padre perché voleva che Ridge e Taylor tornassero insieme. Ma cosa succederebbe se Hope venisse a scoprire questa verità nascosta?