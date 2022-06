Anticipazioni Beautiful: nuovo triangolo in arrivo senza Steffy e Hope

By

Anticipazioni Beautiful della settimana. Nuovo triangolo amoroso sconvolgerà la famiglia Forrester. Ecco chi saranno i protagonisti di questa vicenda

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: Eric, Quinn e Carter il triangolo amoroso arriva nelle puntate italiane

Le prossime puntate in onda su Canale 5 di Beautiful, soap opera creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. Il triangolo amoroso fra Eric e Quinn Forrester e Carter Walton arriva in Italia!

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 5 all’11 Giugno 2022, i telespettatori faranno i conti oltre con la particolare situazione che si è venuta a creare fra Hope e Liam Spencer anche con il triangolo amoroso che ha scombussolato le trame americane della soap. In questo filone, i protagonisti assoluti saranno Eric e Quinn Forrester e il giovane avvocato Carter Walton.

I coniugi Forrester si erano da poco riavvicinati dopo che la donna aveva condotto un intrigo ai danni di Ridge e Brooke Forrester. Eric, infatti, l’aveva perdonata e riaccolta in casa. Ma in realtà, le dinamiche non sono le stesse di prima, e infatti Eric pur perdonando la consorte sembra essere distaccato nei suoi confronti. L’uomo infatti tiene la Fuller a debita distanza manifestando un atteggiamento freddo e distaccato nei suoi confronti. Ciò implica un distaccamento anche intimo, sotto le lenzuola.

Per tale motivazione, Quinn si sentirà frustata e racconterà all’avvocato Carter Walton la sua situazione matrimoniale. Fra i due, non vi erano mai state scene di confidenza o individuali, eppure gli autori hanno deciso di farli avvicinare per confidarsi a vicenda.

Nel corso delle confidenze con l’avvocato, Quinn maturerà l’idea che il suo matrimonio con Eric sta per giungere al capolinea e avrà la dimostrazione di questo pensiero a seguito di un breve viaggio di lavoro che lo stilista intraprenderà. Eric infatti deciderà di partire senza neanche dare il suo saluto alla moglie e quando Quinn deciderà di andare a salutarlo si accorgerà che il Forrester era in atteggiamenti intimi con Donna Logan, la sua ex moglie. La Logan stava infatti aggiustando la cravatta di Eric.

L’insieme di tutte queste motivazioni e la sensazione di essere lasciata da un momento all’altro porteranno Quinn Fuller verso una sola direzione: fra le braccia di Carter!