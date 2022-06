Sei una donna sopra le righe? Indossa la stampa a quadri come le influencer

Fresco e casual, al mare ed in città è l’ideale. Stiamo parlando del vestito a quadretti, ma anche delle gonne a fantasia check, e dei top coordinati – liberamente saccheggiati dalle collezioni Chanel risalenti alla fine degli anni Ottanta. Scopriamo quali scegliere.

Da bambine avevamo tutte il nostro quaderno preferito e, di solito, corrispondeva alla materia che adoravamo di più, vuoi per l’insegnante, vuoi per la naturale predisposizione di ognuna di noi.

Chi cercava di usare solo quelli a righe (eccezione obbligata per la matematica e la geometria) denotava un animo più creativo e, viceversa, invece si era più analitiche e portate per le tematiche scientifiche. Nella moda non ci sono regole vere e proprie (oltre al buon gusto) quindi vediamo quali capi opzionare per la nostra valigia e per il venerdì casual in ufficio.

Quadretti che passione! Usciamo dagli schemi con queste proposte super

A quadri bianchi e azzurri, il vestito corto a campana di Weekday è disponibile su Zalando a soli 28,09 euro (già scontato del 20%).

Ha le spalline sottili e si stringe leggermente sul punto vita così da dare una definizione di base alla silhouette. Da portare con sandali flat e borsa di cuoio e vimini (a tal proposito ne ha realizzate di stupende Miu Miu).

Restando sullo stesso sito o andando fisicamente nei negozi “come ai vecchi tempi” che ha sempre il suo fascino, ecco l’abito chemisier di Lela a quadri grandi bianchi e giallo ocra, colore molto in voga anche nelle stagioni più calde quest’anno. Grandi tasche quadrate frontali ed un dettaglio ancor più interessante: il prezzo. Costa 34,19 euro.

Se si ha un bell’addome da mostrare si può puntare su un completo due pezzi come quello di Label bianco e arancione a quadretti (31,90 euro) composto da top senza spalline con coppe preformate e gonna lunga con fascia in vita e balza sul fondo. Sì, in questo caso, a tacchi alti e borsa a tracolla.

Nel caso in cui questa fantasia dovesse portare un po’ di dolce nostalgia allora perché non provare anche uno degli altri capi anni Novanta come mostrano le giovani star internazionali? Il tempo passa sempre troppo velocemente, inutile negarlo. La moda ci permette di giocare con esso un po’ per tutta la vita quindi, approfittiamone!

Silvia Zanchi