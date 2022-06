Una Vita anticipazioni: matrimonio finto? Arriva il colpo di scena

Una Vita anticipazioni. Grandi cambiamenti dopo il salto temporale di cinque anni: un altro matrimonio sembra giunto al capolinea…Ecco di chi si tratta!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: David e Valeria dalla finzione a…

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. Nel salto temporale della nuova stagione scopriremo dettagli rivelatori su una delle nuove coppie della soap.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Nel corso delle settimane scorse vi avevamo già anticipato la drammaticità delle nuove puntate e la situazione ad Acacias dopo lo scoppio della bomba nel 1915.

Se avete letto le nostre anticipazioni degli scorsi giorni, saprete già che Valeria e David non sono in realtà marito e moglie. Mentre gli spettatori hanno scoperto la finzione e la vera motivazione dietro la decisione di impersonare un matrimonio, per tutti gli abitanti di Acacias i due giovani sono effettivamente una coppia di sposini.

David Exposito (Aleix Rengel Meca) e Valeria Cardenas (Roser Tapias) sono due dei new entry della nuova stagione (insieme a Marcelo e molti altri) che ci vede proiettati nel 1920.

In realtà Valeria sarà sposata con un’altra persona ossia l chimico Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), che avrà fatto perdere le tracce di sé dopo essere stato attaccato nel suo laboratorio di Barcellona e che verrà “protetto” da Aurelio Quesada. Allo stesso modo, il messicano proteggerà la giovane affidandola alla cura di uno dei suoi uomini più fidati.

Eppure, questo matrimonio che matrimonio non è, riserverà nel corso delle puntate delle vere e proprie sorprese. Vuoi per la convivenza forzata, per la situazione particolare o semplicemente per una questione di chimica e di intesa, ben presto Valeria e David si troveranno in situazioni al quanto complicate quanto “peccaminose“. Ebbene sì, nel giro di poco tempo, l’Exposito darà l’impressione di essersi realmente invaghito della Cardenas e si troverà sul punto di baciarla.

Questo avvicinamento tumultuoso e pericoloso verrà però bloccato dall’arrivo del Quesada che consegnerà alla giovane una lettera da parte del marito, ignara del fatto che in realtà si tratta di un falso.