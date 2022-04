Una Vita anticipazioni: un ritorno inaspettato ad Acacias

Una Vita anticipazioni delle prossime puntate italiane in onda su Canale 5. Tutto quello che accadrà negli episodi in onda dal 3 al 9 aprile 2022

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: ecco cosa succederà nei prossimi episodi

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, paura per Antonito Palacios. Il giovane deputato non rientra in patria dopo il suo viaggio in Africa. Ecco cosa accadrà!

Le prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 saranno estremamente ricche di dettagli e di anticipazioni. In particolare parleremo di Anabel e Aurelio e tutto ciò che ruoterà intorno a questa storyline e affronteremo la controversa questione che riguarderà Antonito Palacios.

Ma prima di addentrarci nella storyline più controversa della soap dobbiamo fare qualche passo indietro e parlare di Antonito Palacios. Dati i recenti sviluppi, il Ministero conferma ai Palacios che il deputato “A.P.R.” che attualmente si trova in Africa per questioni lavorative non rischia la vita. Alla fine di tutta questa peculiare vicenda si scoprirà però che non si tratta del loro A.P.R. ma di un altro deputato che condivide con lui le stesse iniziali. Antonito è attualmente disperso e non si sa dove sia finito. Il giovane marito di Lolita non è rientrato dalla missione con i compagni.

Alla fine dei conti il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. Mentre la famiglia disperata lo inizia a cercare ovunque, tramite passaparola e conoscenti sparsi per il mondo alla fine Antonito tornerà a casa e si farà trovare dentro. Ma l‘uomo sarà totalmente cambiato: diventando un credente religioso.

Aurelio ha stretto un’alleanza strategica con la perfida di Acacias, Genoveva Salmeron. Insieme, i due hanno architettato un piano malefico per demolire Marcos. La dark lady si presenterà alla porta del Bacialupe con un dossier contenente informazioni preziose circa il passato da delinquente di Marcos. Così, lo minaccerà di distruggere la sua reputazione se lui in cambio non accetterà di farla entrare nella sua società. Alla fine, Marcos accetterà di assecondare la minaccia di Genoveva e le venderà il 15% della sua società. Ma la beffa non è mai troppa e la Salmeron nominerà come presidente Aurelio.

In questo contesto si posiziona anche Anabel, la giovane ribelle si arrabbierà tanto con il padre dopo aver scoperto delle sue azioni malvagie in Messico e decide di avvicinarsi sempre di più al Quesada.