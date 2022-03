Una Vita anticipazioni: nuova coppia in arrivo? Il feeling cresce

By

Una Vita anticipazioni. Nuove dinamiche in arrivo ad Acacias. Il feeling cresce sempre di più fra due personaggi. Ecco di chi si tratta

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: nuovo amore in arrivo?

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, un certo feeling fra due personaggi aumenterà sempre di più generando preoccupazione. Prossima storia d’amore in arrivo ad Acacias?

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 i telespettatori italiani vedranno sempre più il rapporto che si sta costruendo e intensificando fra la domestica Alodia Exposito (Abril Montilla) e Ignacio Quiroga (Marco Caceres), il nipote di Bellita del Campo (Maria Gracia) arrivato in città per studiare Medicina.

Secondo le anticipazioni fra i due potrebbe nascere presto una grande storia d’amore. Se non fosse che, molti personaggi della soap non si trovino d’accordo con il loro legame. Infatti, seppur il nipote di Bellita sia ben visto e accettato dalla comunità di quartiere, allo stesso modo inizieranno alcuni malumori intorno alla nascente love story con la domestica.

Il primo ad essere titubante nei confronti della relazione fra la domestica Alodia e il giovane Ignacio sarà proprio lo zio di quest’ultimo, Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera).

Il marito di Bellita vuole infatti che il nipote si dedichi esclusivamente allo scopo per cui si è trasferito da loro, studiare medicina invece di dedicarsi ad altre attività poco “consone” come ubriacarsi e incontrare donne dai facili costumi.

Ma José non sarà un problema di grossa entità. Infatti, quando Ignacio inizierà a “corteggiare” Alodia subentreranno altre forze maggiori. L’aspirante medico tenterà di conquistare la domestica sia invitandola ad uscire segretamente con lui per fare delle passeggiate lontano dal quartiere di Acacias e sia per riempirla di complimenti e dirle di essere interessato a lei il problema saranno gli occhi indiscreti delle pettegole di Acacias.

In particolare di Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros) e di Casilda Escolano (Marita Zafra) la domestica di Rosina (Sandra Marchena).

Fabiana infatti, si accorgerà che Ignacio mostra un atteggiamento spavaldo anche con Daniela Stabile (Carla Campra), la cameriera del ristorante Nuovo Secolo XX e penserà che il giovane si stia approfittando del suo fascino e del suo sex appeal.