Beautiful anticipazioni; una nuova bellissima alla Forrester sconvolge tutti

Anticipazioni nuove puntate italiane di Beautiful. La soap torna a fare i crossover e presto i telespettatori conosceranno una nuova figura femminile pronta a sconvolgere tutto! Ecco di chi si tratta

Beautiful, la soap opera americana che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia torna a sorprenderci con anticipazioni, trame avvicenti e crossover memorabili!

Nell’anticipazione di oggi parleremo di un nuovo scottante arrivo nella vita dei Forrester. Si tratta di una donna già molto nota nell’universo in cui è ambientato Beautiful e che approderà presto per sconvolgere le vite dei nostri amati personaggi, Da Ridge a Brooke.

Beautiful anticipazioni italiane: arriva lei e cambia tutto!

Beautiful, conosciuta in madre patria con il nome di The Bold e the Beautiful è una delle serie TV più longeve della storia televisiva. Negli anni, molti personaggi sono andati via, altri sono arrivate e altri ancora hanno fatto le loro apparizioni provenendo da serie Tv “sorelle”. Oggi vi parleremo di una di esse.

Nelle prossime puntate che andranno in onda in Italia, più precisamente su Canale 5, i telespettatori avranno modo di conoscere un nuovo personaggio all’interno delle trame della soap opera americana.

In realtà, i più appassionati la conosceranno già. Infatti per chi segue anche “Febbre d’amore” non sarà una scoperta. Summer Newman Abbott, interpretata da Hunter King metterà piede nel regno dei Forrester e approderà a Los Angeles. Come Sheila Carter, anche Summer farà il suo ingresso a L.A.

Dietro all’arrivo improvviso di Summer si celano più di una motivazione. Quella ufficiale riguarda un rapporto commerciale e lavorativo che la giovane ha instaurato con la Spencer Publications. Ufficialmente, la giovane si troverà ad L.A. per stipulare un contratto di partnership tra il colosso dell’editoria ed il suo collettivo di moda, la J.V.C., finanziato dalle Fenmore Boutiques di Lauren.

Ma oltre a questa motivazione “istituzionale” vi sono dietro altri sotterfugi e avranno a che fare con un altro volto noto di Beautiful. Stiamo parlando di Sally Spectra.

La giovane Spectra dopo aver abbandonato la città di Los Angeles per via dell’inganno architettato ai danni di Wyatt Spencer e Flo Fulton si trasferì a Genova City. In questa occasione ebbe modo di conoscere Summer, inziando a lavorare come assistente di Lauren e costituendo un’agguerrita rivalità lavorativa proprio con Summer.

Ma il motivo che ha spinto Summer ad investigare sul passato della Spectra non è prettamente lavorativo. Infatti gli spoiler dei prossimi episodi in onda in Italia ci forniscono ulteriori succose informazioni. Sally aveva iniziato un flirt con il suocero di Summer, Jack Abbott (il fratello di Ashley). Data la grande differenza d’età e la diffidenza nei confronti di Sally, Summer ha sempre visto di mal occhio la relazione fra i due.

Per tale motivo, desiderosa di scavare nel passato della Spectra, Summer deciderà di rivolgersi a Wyatt, l’ex della stilista, avendo avuto modo di cogliere indizi che lasciavano pensare che la Spectra volesse nascondere qualcosa del suo vissuto in California.

Ma c’è un colpo di scena. Alle domande della giovane Summer, Wyatt si è mostrato poco propenso a fornire informazioni. Al contrario Flo sarà più aperta a eventuali racconti e rivelerà alla giovane dell’inganno e della finta malattia terminale.

La vicenda non troverà ulteriore spazio narrativo in Beautiful, mentre in quel di Genoa City proseguirà per diversi mesi, portando in Febbre d’Amore sia Eric Forrester che Bill Spencer.