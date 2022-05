Anticipazioni Una Vita: doppio lutto ad Aciacias, moriranno proprio loro

Una Vita anticipazioni dalla Spagna. Un finale di serie esplosivo: ecco cosa succederà nelle ultime puntate, doppio lutto…

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Anabel e Natalia fuori dai giochi!

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. In particolare problemi in vista per Anabel Bacialupe (Olga Haenke) e Natalia Queasada(Astrid Janer)!

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Secondo le nuove rivelazioni direttamente dalla Spagna, le prossime puntate saranno esplosive (sia in senso figurativo che letterale).

Se avete seguito tutte le nostre anticipazioni, saprete già del piano architettato da Soledad Lopez (Silvia Marty) insieme all’ex amante, l’anarchico Fausto Salazar (Aitor Campo). Secondo i patti, la domestica deve far saltare in aria l’intero quartiere di Acacias e con esso tutti gli abitanti portando con sé un vortice di morte e distruzione. E così sarà davvero.

Ben presto la bomba piazzata in chiesa dalla domestica, scoppierà. Ma prima di questo avvenimento ci sarà un’altra notizia che influenzerà le sorti della giovane messicana. Stanca della pressione che Marcos Bacialupe (Marcial Alvarez) esercitava, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) ha costruito un piano per liberarsi del nemico.

Infatti, facendo leva psicologica su Natalia, vittima di abusi da parte dell’uomo, lo farà pugnalare e uccidere con lo scopo di far imprigionare Felipe Halvarez Hermoso (Marc Parejo). Non appena Natalia capirà il vero motivo del piano della dark lady si costituirà e verrà imprigionata per salvare Felipe.

In questa occasione, la dark lady farà un’altra mossa. Assolderà dei poliziotti e una detenuta per far uccidere la Quesada e far passare il tutto come suicidio. Il tutto all’oscuro del suo alleato e amante Aurelio (Carlos de Austria).

Dopo essersi sbarazzati della quasi totalità degli abitanti di Acacias, rimasti vittima dell’esplosione e di Natalia, l’ultima che si frappone fra Aurelio e l’eredità dei Bacialupe è Anabel.

Dopo l’esplosione la giovane fresca del matrimonio con Aurelio, che avrà sposato senza il permesso del padre Marcos, si troverà in chiesa nel momento della deflagrazione dell’ordigno. Dopo esserne uscita illesa andrà in cerca del Quesada non appena capirà che una bomba ha seminato il terrore nel quartiere. Qui, Aurelio la abbraccerà e le chiederà il perdono, un attimo prima di piantarle un coltello nel ventre ed ucciderla.