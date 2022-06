Anticipazioni Una Vita: cosa nasconde davvero Marcelo?

Una Vita anticipazioni. Marcelo Gaztañaga (Patxi Santamaría), il nuovo maggiordomo di Genoveva Salmeron nasconde qualcosa…Ecco cosa!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: cosa trama il nuovo maggiordomo di Genoveva? Scopriamolo!

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. Nel salto temporale della nuova stagione arriveranno nuovi personaggi fra cui il nuovo maggiordomo di Genoveva Salmeron.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. Nel corso delle settimane scorse vi avevamo già anticipato la drammaticità delle nuove puntate e la situazione ad Acacias dopo lo scoppio della bomba nel 1915.

Nella nuova stagione stiamo assistendo al salto temporale di cinque anni, che oltre ad aver prodotto effetti a medio e lungo termine dei personaggi di Acacias (ad esempio la crisi nervosa di Felipe Halvarez Hermoso) ha concesso un’espediente narrativo per introdurre nuovi personaggi nella storyline principali.

Uno fra questi è proprio Marcelo Gaztañaga (Patxi Santamaría), il nuovo maggiordomo di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Aurelio (Carlos de Austria). L’uomo si introdurrà con semplicità e maestria nella vita ad Acacias e in particolar modo instaurerà un rapporto stretto e allo stesso tempo strano con la cuoca Luzdivina Suárez (Noelia Marló), anch’essa new entry del cast.

Marcelo, uomo fedele e servo eccellente della famiglia Quesada già in Messico arriverà in Spagna dove servirà con onore Aurelio e la sua famiglia. Al momento di assumere una nuova cuoca sarà lui a scegliere Luzdivina. Apparentemente con particolare sorpresa da parte del Quesada, in quanto la giovane non aveva alcuna esperienza come cuoca per una famiglia borghese.

Ma alla fine la verità verrà a galla e si scoprirà il motivo secondo cui Marcelo ha preso questa decisione. La giovane cuoca, infatti, assomiglia tanto alla sua giovane nipote venuta a mancare e di cui custodisce gelosamente un dipinto. Ben presto però Luzdivina lo scoprirà e si allarmerà…