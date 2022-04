Come abbinare la t – shirt ed essere perfette in ogni occasione

La t – shirt è uno dei tipici must have di tutte le stagioni e tutti i tempi, ma con quali capi la possiamo abbinare per essere perfette in ogni occasione? Ecco alcune idee.

Chi dice t – shirt dice moda di tutti i tempi. Che sia di cotone, elasticizzata, con scollo a V oppure rotondo, questo capo è un evergreen.

Lo abbiamo visto nella collezioni di tutti i tempi, tutte le stagioni, ci ha accompagnato per anni in epoche diverse, ci ha reso la vita facile quando non sapevamo proprio cosa indossare.

Sì, perché questo può essere anche il tipico capo “dell’ultimo minuto”, che possiamo usare come passepartout ogni volta che dobbiamo uscire e siamo a corto di idee.

Ma può anche diventare elemento fondamentale di outfit creati ad hoc. Ed infatti ecco 5 modi di abbinare la t – shirt ed essere alla moda.

Come abbinare la t – shirt ed essere al top

La t – shirt è un capo estremamente versatile. Sappiamo che è casual per definizione ma, se abbinata agli indumenti giusti, può diventare elegante, chic, sexy.

Insomma riesce ad accontentare tutti i gusti e ad essere adatta ad ogni occasione. Quindi con cosa abbinare la nostra t – shirt preferita per essere al top? Ecco 5 outfit trendy.

T – shirt e gonna a tubino

La t – shirt bianca con una gonna a tubino nera è il tipico completo che potremmo definire casual – chic.

Ovviamente il black & white è solo uno dei tanti abbinamenti possibili: sì anche a stampe, a t – shirt e gonne colorate e chi più ne ha più ne metta.

Del resto, in amore e con le t – shirt tutto è concesso. Con cosa abbinare questo duo? Ovviamente con dei tacchi a spillo vertiginosi ed un blazer da sopra.

T – shirt e jeans

Certo, questa è la combo più antica che esista nella storia della moda e forse a qualcuno ha stancato (se è così lo possiamo comprendere).

Ma come puoi renderla originale? Usando, ad esempio, accessori vistosi che possano renderla più elegante e meno casual, oppure optando per delle scarpe con il tacco a spillo.

Puoi dare un tocco di rock con una giacca di pelle, oppure essere decisamente più chic con un blazer, magari tutto nero. Sta a te scegliere.

T – shirt bianca e pantalone bianco

Il total white è sempre un rischio per vari motivi: evidenzia tutti i difetti e poi può fare l’effetto gelataio, che di certo vogliamo evitare.

C’è un però: con qualche accorgimento può diventare l’apoteosi dello sporty chic e renderti irresistibile.

Osa con dei gioielli, delle decorazioni, degli accessori coloratissimi. Sì a colori fluo, a borse appariscenti, a cinture e scarpe gioiello e chi più ne ha più ne metta.

Vedi, il bianco non è sempre un colore banale.

T – shirt bianca e pantalone nero

In modo a tratti analogo, a tratti completamente opposto al precedente, l’abbinamento t – shirt bianca, pantalone nero è quanto di più versatile ci sia.

Scegli liberamente se optare per un pantalone skinny, a sigaretta, a zampa. Indossa una t – shirt tutta bianca da infilare dentro e svasare un po’ e sarai pronta per ogni occasione.

Vuoi essere raffinata? Indossa un blazer e delle décolleté nere. Vuoi essere casual? Indossa semplicemente una giacca di jeans e delle scarpe basse. Insomma, ad ogni occasione il suo outfit giusto.

T – shirt, shorts nero di pelle

La t – shirt è il top abbinata allo short nero di pelle e questo lo sappiamo tutti. Adesso poi che ci sono le ultime serate fresche e puoi indossarlo anche con delle calze nere, poi, lo è ancora di più.

Da sotto andranno benissimo degli stivaletti neri ad esempio, ma anche dei cuissard. Insomma puoi sbizzarrirti con le calzature, sarai comunque sempre irresistibile puntando su questi due capi.