Arisa ha sempre avuto una vita molto difficile, soprattutto a causa delle continue critiche riguardanti il suo aspetto fisico. Critiche che ha dovuto sopportare per gran parte della vita, fin da quando era solo una ragazzina. Nessuno però si sarebbe aspettato una confessione così drammatica da parte della nota e talentuosa cantante (a proposito, ricordate com’era all’inizio della sua carriera?). Ecco cosa ha rivelato durante una intervista al programma Ti Sento.

La confessione drammatica di Arisa

Ospite a Ti Sento, Arisa (da alcuni sospettata di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica) ha confessato di aver pensato molto seriamente al suicidio durante una fase particolarmente drammatica della sua vita.

“Sì ho pensato di sottrarmi alla vita, io penso che un po’ tutti lo pensiamo però poi io sono una ragazza di fede. Quindi sono una ragazza di fede anche per questo, perché poi c’era un periodo nella mia vita dove vedevo sempre che dopodomani c’era un buco nero, che non sapevo cosa mi sarebbe successo, che mi sentivo sola e abbandonata, che nessuno mi amava, bruttissimo”. Queste le dure parole della cantante che hanno sconvolto tutti. Arisa ha poi continuato: “E poi piano piano dai valore alle tue priorità e dici okay, la vita mi ha dato cose belle mi può dare anche cose brutte, devo resistere”.

La cantante ha quindi affrontato i suoi demoni, riuscendo con successo a sconfiggerli. Un cammino lungo e faticoso, ma che Arisa ha compiuto con grande fiducia e forza d’animo. E non è finita qui. La pop star ha inoltre parlato di cosa si aspetta dopo la morte, dichiarando (con sommo sbalordimento di tutti) di voler rinascere come ermafrodita. “Battiato mi diceva sempre che quando noi uccidiamo il nostro corpo in realtà anche la nostra anima va via e non si unisce con le altre particelle per creare nuova vita, la reincarnazione e tutte queste cose. E io invece spero di vivere per sempre e quindi che la mia anima possa un giorno ricongiungersi ad altre particelle e possa dare vita a un essere umano migliore… magari un’ermafrodita”.