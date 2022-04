Pelle sensibile? Prova il trattamento facciale brasiliano

Hai la pelle particolarmente sensibile? Allora ti presentiamo il trattamento facciale brasiliano. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ormai sappiamo tutti cosa si intende con ceretta brasiliana. Anche se non ne hai mai fatta una, probabilmente conosci il termine.

Non importa quale stile di ceretta sceglierai, rimuovere i peli dalle nostre parti basse usando la cera ha i suoi vantaggi rispetto alla rasatura perché i risultati possono durare fino a quattro settimane. Ma per alcuni, quella sensazione e quell’aspetto liscio non durano a lungo a causa dei peli incarniti.

Prova il trattamento facciale basiliano, non te ne pentirai!

Per le pelli particolarmente sensibili o inclini ad irritazioni e scolorimenti, si consiglia di effettuare un’esfoliazione prima della ceretta. Ma non preoccuparti, abbiamo buone notizie. Gli estetisti e gli esperti di cura della pelle stanno creando dei trattamenti post-cera per aiutare a prevenire i peli incarniti, l’irritazione e lo scolorimento.

Un trattamento che sta spopolando è il Brazilian facial, coniato dallo studio di cera globale Strip Ministry of Waxing, nato a Singapore. Fondato dall’imprenditrice di bellezza Cynthia Chua dello Spa Esprit Group, il centro è noto per fornire la migliore ceretta sul mercato. Infatti, le miscele di cera utilizzate da questo studio, come il cioccolato alla mora e la fragola, sono formulate per ridurre i livelli di dolore e minimizzare il disagio durante il processo di ceretta.

Ma vediamo bene cosa significa con trattamento facciale brasiliano. Non si tratta di un tradizionale trattamento per il viso. Questo particolare trattamento utilizza una tecnologia simile a quella della microdermoabrasione, che utilizza sieri personalizzati per soddisfare le proprie esigenze di cura della pelle. Il trattamento brasiliano ha tre diverse opzioni di siero: un’opzione per l’acne e i peli incarniti, una seconda opzione per la pelle secca e un’altra opzione per la decolorazione. Ovviamente il servizio viene eseguito solo ed esclusivamente da un’estetista qualificata con un dispositivo che esfolia e infonde il siero selezionato nella pelle. Dopo il trattamento, noterai subito una pelle più liscia ed esfoliata.

Come tutti i tipi di trattamenti, anche questa tipologia ha i suoi effetti collaterali. Del resto, quando si ha a che fare soprattutto con delle aree sensibili del corpo, essere consapevoli dei potenziali effetti collaterali è essenziale. Perciò, se decidi di fare un trattamento brasiliano, consulta il dermatologo o la tua estetista prima di fissare il tuo primo (o prossimo) appuntamento.