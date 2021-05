Sandali flat e di cuoio, il modello vacanziero per eccellenza che anche in questa estate 2021 non potrà mancare nelle nostre scarpiere e valigie.

L’estate 2021 ci vuole flat e in cuoio o almeno così sembra rivedendo le passerelle di alta moda.

Un look dal sapore esotico e frizzante pare prenderà possesso durante la prossima stagione e indispensabile sembra esser puntare su calzature comode, da qui la scelta dei sandali flat in cuoio.

Del resto molti borghi italiani trovano nella realizzazione di sandali in cuoio il loro miglior souvenir, una calzatura che sa di vacanza e che ci fa sentire perennemente in villeggiatura.

Se dunque dopo questo lungo anno sogniamo di goderci un’estate all’insegna dello svago ecco le scarpe che potrebbero regalarcela. Ma come sceglierle? Vi diamo qualche suggerimento.

Sandali flat in cuoio must have estate 2021

Le botteghe artigianali, quelli passando vicino alle quali veniamo attratte dall’odore del cuoio e dalla maestria di chi vi lavora, sono un’importantissima risorsa culturale tipica del territorio italiano. Forse i turisti apprezzano più dei nostrani ma quest’estate tutto potrebbe cambiare.

Secondo i dettami delle passerelle tutte ci innamorammo dei sandali il cuoio flat nelle loro svariate declinazioni.

Sandali gioiello – Catene, medagliette, pietre e charms abbelliscono questi sandali normalmente all’insegna della semplicità ma che così acquisiscono un twist in più, capace di renderli perfetti anche per occasioni speciali come una cerimonia.

Sandali alla schiava – Sono il must di questa stagione anche se è assai più comune trovarsi con tacchi piuttosto che flat. Quest’ultima opzione però non è da disdegnare, soprattutto se si cerca una scarpa capace di vestire in modo importante piedi e gambe.

Sandali capri – Il classico intramontabile infradito, quello senza cui pare non ci sia estate che possa decollare. Una scarpa semplice ma senza dubbio anche molto versatile e capace di adattarsi a diversi outfit e occasioni d’uso.

Sandali con nodi e intrecci – Si tratta di una variante più articolata del sandalo basic. Si arricchisce di nodi e intrecci che adattano la scarpa al piede arricchendola al tempo stesso.

E voi, vi siete già lasciate affascinare dai sandali flat in cuoio? Se le vacanze stentato ad arrivare potrebbe esser il giusto modo per portarsi avanti. Qua sotto alcune proposte mirate.