Le vancanze in famiglia non sono mai economiche, ma con queste consigli potrai risparmiare e goderti il relax

Voglia di vacanze ma poco budget a disposizione? Non ti preoccupare: con qualche accorgimento si può risparmiare molto.

Le vacanze ormai rappresentano una spesa non da poco. Ma non devi privarti di qualche giorno di relax con la tua famiglia. Vediamo insieme qualche escamotage per riuscire a ridurre i costi senza ridurre il divertimento.

Complice l’arrivo della bella stagione, sale la voglia di una bella vacanza con la famiglia. Si sa, le vacanze in famiglia rappresentano una voce di spesa importante con cui fare i conti. Soprattutto negli ultimi due anni i rialzi hanno picchiato durissimo e tra i servizi più colpiti ci sono proprio gli hotel, i ristoranti e gli stabilimenti balneari.

Per questa ragione sempre più famiglie rinunciano a fare le vacanze. Privarsi di qualche giorno di relax e di divertimento con la propria famiglia non è la soluzione. Bisogna invece puntare a fare vacanze divertenti e rilassanti senza spendere una fortuna. Ti sembra impossibile? Sbagli: basta adottare qualche accorgimento e risparmierai davvero un mucchio di soldi.

Vacanze: con questi 5 trucchi il risparmio è garantito

Non rinunciate alle vacanze con la famiglia. Seguendo 5 semplicissimi consigli, potrete godervi tutti insieme una vacanza divertente e rilassante risparmiando un mucchio di soldi. Vediamo 5 accorgimenti da adottare.

Prima regola: programma le vacanze con largo anticipo in modo da riuscire a prendere ferie al lavoro nei periodi di bassa stagione. Evitare luglio e agosto può farti risparmiare davvero tantissimo sia sugli hotel che sui voli aerei. Senza contare che a settembre le spiagge e le città sono meno affollate e potrete godervele di più.

Secondo consiglio: evita le mete più gettonate. In città come Roma, Firenze, Venezia, Londra e Barcellona tutto costa tantissimo. Meglio optare per mete meno popolari. L’Italia è piena di borghi medievali tutti da scoprire. Valuta il tipo di alloggio in cui soggiornare. Scegliere di affittare un appartamento piuttosto che andare in hotel può fare risparmiare tanti soldi. Inoltre in appartamento potrete preparare voi i pasti senza dover sempre pranzare e cenare nei ristoranti.

Approfitta degli sconti famiglia: la maggior parte delle strutture ricettive e delle compagnie aeree offrono tariffe speciali per chi viaggia con i bambini. Riduci gli extra. A volte risparmiamo su volo e alloggio ma poi spendiamo un sacco per extra di cui potremmo benissimo fare a meno. Riduci gli extra all’essenziale. Ad esempio evita di comprare le bottigliette d’acqua nei bar ma riempile a casa o in hotel.

Se i bambini vogliono un gelato, compralo al supermercato piuttosto che in gelateria. Evita le guide turistiche per visitare musei o luoghi d’interesse culturale. Seguendo questi semplici consigli ti godrai bellissime vacanze in famiglia senza “dissanguare” il conto in banca.