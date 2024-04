Sportswear e streetwear:  quando un look informale diventa tendenza

Le tendenze nello sportswear e streetwear per il 2024, dai grandi classici alle novità, il ritorno al vintage e l’abbigliamento ideale per ogni occasione.

La moda – o le mode – sono sempre state un riflesso della società stessa, adattandosi nel corso dei decenni alle esigenze e agli umori del momento: per tale ragione, oggi, in una società che vive nell’incertezza e che ha a che fare con costanti tensioni, il desiderio di evasione e leggerezza è piuttosto evidente e si contestualizza anche in ciò che vestiamo.

Da questo punto di vista, dunque, sportswear e streetwear rappresentano una via di fuga, accostando in maniera sempre più insolita capi tipicamente sportivi in look urbani e giovanili. Ibridazione e sperimentazione sembrano in questi mesi essere le tendenze più sperimentate, in particolare nel campo della moda, e nelle collezioni primavera – estate di questo 2024.

Le tendenze 2024 nel campo dello sportswear e streetwear

Essere al passo coi tempi vuol dire anche essere consapevole di quelle che sono le tendenze nel momento e nel 2024, lo streetwear scommette decisamente su cinque punti: si parte dal comenack della giacca bomber, che associa il suo carattere sportivo alla sua vestibilità oversize, ma che è già il momento di riporre nell’armadio.

Grazie ai pantaloni cargo, diventati un elemento distintivo del guardaroba streetwear, possiamo poi sfruttare le tante tasche per portarci sempre dietro mezza casa. Per quanto riguarda poi le calzature, si salta nel passato con le sneakers vintage, ma non solo: i tentativi di imitazione delle New Balance 990 sono uno dei temi di questa stagione primaverile. Infine, sempre in materia di vintage, il remake delle sneakers sa adattarsi anche ai tempi e ai colori che vanno di moda oggi.

Se ami lo sportwear, questo non deve mai mancare nel tuo guardaroba

Chiaramente, ci sono poi i capi che non possono mai mancare nel tuo guardaroba, in particolare se ami lo stile sportivo oppure streetwear: da questo punto di vista, il capo di assoluto protagonista rimane la felpa, con evidenti richiami soprattutto ai looks anni Ottanta, con o senza cappuccio, ma anche in modalità più fresca e primaverile, piuttosto che maggiormente adatta alle temperature più rigide.

Un altro capo evergreen sono poi i joggers, con la loro coulisse e la banda laterale, pantaloni morbidi e comodi, perfetti per un look sporty. Inoltre, i leggings, coprenti e confortevoli, sono un elemento essenziale per un look easy e pratico. In ultimo, per quanto riguarda i capi sportivi, non deve mai mancare il tocco glam ed elegante, che possono conferire bande laterali lungo le maniche o lungo i fianchi, oppure anche le classiche zip a collo alto.

Ti aspettano per un brunch: non farti cogliere impreparato

A questi capi, ne possiamo abbinare altri da indossare in particolari occasioni: se ad esempio, siamo ospiti di un brunch e abbiamo sempre quel dubbio se essere troppo informali o decisamente formali nell’abbigliamento, alcune accortezze ci renderanno sicuramente più “presentabili”. La giacca di jeans, nello streetwear, è un evergreen che si presta anche a questo tipo di incontri.

Aggiungiamoci poi una camicia o una maglia in tessuto gingham, l’ideale per conservare una certa eleganza, pur mantenendo il carattere informale, e infine arriviamo indossando un ultimo accessorio per finire il proprio look: un bucket hat noto anche come il classico cappello “alla pescatora”, è diventato ormai un evergreen pur riuscendo al contempo a rinnovarsi nei colori e nelle tendenze attuali. Sicuramente, così vestiti non sfigurerete a un brunch importante, ma colpirete nel segno anche al più informale degli incontri