Altro che crepes salate: in padella preparo questo ripieno di cui va matta tutta la famiglia

Non sai cosa realizzare per pranzo o per cena? Ecco l’idea che cercavi e che farà felici tutti. Devi assolutamente provarla!

Sappiamo bene che quando inizia ad arrivare il caldo, e poi in estate, non sappiamo mai cosa realizzare per pranzo. Il motivo? Fa caldo e non vogliamo stare ore davanti ai fornelli. Perché confessiamolo non tutti in famiglia mangiano le stesse cose.

Ecco quindi che dobbiamo fare varie preparazioni. Ma noi oggi vi vogliamo dare una soluzione incredibile. Si perché questa ricetta farà felici tutti. Anzi vi chiederanno anche il bis. Se sei curiosa di sapere di cosa si tratta, continua a leggere il nostro articolo.

Una ricetta buona e veloce? Eccola

Ci sono tante ricette che possiamo realizzare ma quella di oggi, soprattuto in questa versione fa letteralmente leccare i baffi a tutti. Possiamo accompagnarla con un piatto di verdure oppure servirla come secondo dopo un piatto di pasta.

E’ perfetta anche se abbiamo ospiti a cena ed in questo casa può trasformarsi in un aperitivo. Ma di che cosa stiamo parlando? Di una buonissima frittata ovviamente! Si perché lei si può realizzare veramente con qualsiasi ingrediente. Oggi però la farciremo con spinaci e provola.

La lista degli ingredienti per 4 persone è questa:

6 uova

600 gr. di spinaci freschi

8 fette di provola

100 gr di parmigiano grattugiato

erba cipollina q.b.

sale q.b.

olio di semi di girasole

Iniziamo con la sua realizzazione. Come prima cosa puliamo e laviamo gli spinaci poi mettiamoli a lessare in poca acqua salata. Quando sono pronti è importantissimo eliminare l’acqua in eccesso, quindi strizziamoli per bene. Adesso prendiamo le uova.

Sbattiamole con il sale, il parmigiano e l‘erba cipollina che in precedenza avremmo tagliato finemente. Mettiamo un po’ di olio in una padella antiaderente. Quando è caldo versiamo il composto delle uova e facciamo andare su tutta la superficie della nostra padella.

Quando vediamo che è quasi pronta mettiamo gli spinaci e la provola che avremmo tagliato a pezzettini. Chiudiamo quindi a libro facendo molta attenzione e facciamo andare sul fuoco per altri due minuti. Volendo possiamo realizzare anche singolo porzioni utilizzando di volta involta 1/4 del composto.

Uniamo un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e mi raccomando serviamole belle calde che filano. La nostra frittata con gli spinaci e la provola andrà letteralmente a ruba. E’ anche un modo furbo per far mangiare le verdure ai più piccoli, non trovate? Ovviamente potete sostituire gli spinaci con qualsiasi altra verdura.