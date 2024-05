Vuoi fare una fuga romantica? Ecco i 5 posti perfetti in Umbria

Cosa ne dici di staccare la spina e partire per qualche giorno in compagnia del tuo compagno? Ecco 5 posti perfetti.

Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate anche l’amore prende quel guizzo in più che durante l’inverno può affievolire. Ovviamente tutti noi abbiamo mille impegni giornalieri che non ci aiutano ma trovare del tempo da dedicare alla coppia è la scelta giusta che dobbiamo fare.

E se non vogliamo andare troppo lontano ma in un luogo incantato e magico dove possiamo andare? L’Umbria è la risposta perfetta. Ecco quindi che vi suggeriamo ben 5 posti incredibilmente romantici che non costano neanche molto.

Fuga romantica? Assolutamente sì, ecco dove

L’Umbria è una regione perfetta se vogliamo fare una fuga d’amore per un paio di giorni. Ci sono dei luoghi incredibilmente densi di cultura, tradizione e natura. Oltre che di romanticismo! Noi oggi ti vogliamo far conoscere ben 5 luoghi incredibilmente belli e romantici dell’Umbria dove puoi trascorrere un paio di giorni di relax.

Iniziamo subito con il primo. Parliamo di Rasiglia. Questa località viene chiamata anche “La piccola Venezia dell’Umbria” ed è un borgo medioevale costruito sull’acqua. Il borgo è intimo, romantico ed il centro storico è ricco di chiese e cascate.

Vi consigliamo poi Castiglione del Lago. Questa località è rientrata nei “Borghi dell’amore” quindi un motivo ci sarà! Si trova in un contesto molto naturalistico e si affaccia sul lago Trasimento. Nel centro storico troviamo il Palazzo della Corgna, un luogo assolutamente da visitare dato che è la Reggia più piccola della regione.

Arriviamo poi a San Gemini. In questo borgo ci possiamo rilassare completamente anche perché troviamo il Parco Termale di San Gemini. Qui possiamo effettuare tutti i trattamenti di bellezza che preferiamo e visitare anche le Cascate delle Marmore.

Siamo giunti al penultimo consiglio. Parliamo di Trevi. Un borgo medioevale con una caratteristica molto particolare. Ha la forma di una chioccola. E’ molto interessante e suggestivo visitare il Duomo di Sant’Emilano e il Santuario della Madonna delle Lacrime.

Possiamo fare poi delle bellissime passeggiate nella natura. Ultimo consiglio ma non meno suggestivo è quello di Norcia. La località si trova all’interno del Parco Nazionale dei Mondi Sibillini. E’ una bellissima città d’arte ma non solo.

I suoi percorsi enogastronomici sono veramente speciale. Il vostro palato sicuramente vi ringrazierà. Adesso che conoscete questi posti incantevoli dell’Umbria sta a voi decidere dove andare e rilassarvi o recuperare la vostra affinità di coppia.