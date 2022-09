Risparmiare sui trattamenti di bellezza si può, con il fai da te

Risparmiare sui trattamenti di bellezza è possibile ed è anche molto facile. Come si fa? Ecco qualche rimedio fai da te che potrai adottare per non dover spendere (quasi) nulla.

Come si può risparmiare sui trattamenti di bellezza, in tempo di crisi? Semplice, con il fai da te, che ci permette di usare il nostro tempo in modo costruttivo, di mettere in campo un po’ di creatività, di non spendere quasi nulla.

Del resto, come si evince da una ricerca Nielsen, durante la pandemia, il 61% delle donne ha modificato il suo modo di fare acquisti e l’81% di loro non ha alcuna intenzione di tornare al passato.

In questi anni in cui abbiamo dovuto trascorrere più tempo in casa, abbiamo imparato anche a prenderci più cura di noi e non possiamo tornare indietro.

Ma come fare a rendere i nostri trattamenti di bellezza low cost, così da risparmiare continuando sempre a prenderci cura del nostro corpo? Ecco qualche dritta.

Ecco come risparmiare sui trattamenti di bellezza

Possiamo provare ad estendere il concetto di trattamenti di bellezza e provare a capire come prenderci cura di noi stesse a 360 gradi, continuando comunque a risparmiare.

In primis, perché recarsi in una Spa, quando possiamo tranquillamente riproporla nel bagno di casa nostra?

Come possiamo fare? Semplicemente facendo un bagno caldo più simile ad un trattamento che alla solita routine.

Ecco come possiamo fare: basta trasformare il bagno in un mix di aromi, aggiungendo al nostro bagno caldo olio essenziale di lavanda e miscele di patchouli, sandalo, ylang ylang o ginepro.

Un esempio “classico” per le amanti della Spa è il percorso Kneipp. In cosa consiste? Nel riempire due catini, uno di acqua calda e l’altro di acqua fredda, in cui ci immergeremo in modo alternato.

E ancora, possiamo trasformare in nostro lavandino in un trattamento per il viso, riempiendolo di acqua bollente con olio essenziale di rosa oppure eucalipto, che aprono i pori.

E poi, come non citare la doccia – hammam. Di cosa si tratta? Di un bagno a vapore, che possiamo ottenere semplicemente versando tre gocce di olio essenziale di melissa che applicheremo su un panno che lasceremo poi sul piatto della doccia.

E ancora, se hai bisogno una maschera idratante per il viso, puoi tranquillamente farla in casa senza doverla andare a comprare e spendere soldi. Come fare? Prendendo yogurt, miele, olio d’oliva e banana, mischiando il tutto, fino ad ottenere appunto una crema da applicare sul viso.

E ancora, se vuoi fare uno shampoo in casa, hai varie alternative. Una, ad esempio, è crearne uno a partire dal bicarbonato, che dovrà semplicemente essere mescolato all’acqua fino ad ottenere un composto cremoso appunto.

E ancora, se hai bisogno di uno scrub per il corpo, ti basterà unire zucchero e yogurt e il gioco sarà fatto.

Se poi invece vuoi sapere come risparmiare anche sugli abiti che indossi, ecco la nostra guida.