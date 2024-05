Migliori phon professionali 2024: dall’economico a quello con più accessori

Contiene link di affiliazione.

Soprattutto chi ha i capelli molto lunghi potrà capire la fondamentale importanza di uno strumento come un phon professionale, anche se pure chi li ha più corti ne avrà bisogno. Sebbene molti pensino che uno valga l’altro, non è proprio così perché di questo strumento né esiste uno per ogni tipo di esigenza. Si passa da quello più veloce a quello che invece viene venduto con tanti accessori, ma non è finita qui.

Vogliamo, dunque, proporvi una carrellata tra i migliori di questi accessori al momento. Se avete particolarmente fretta, e non volte passare del tempo a leggere, vi consigliamo quello che possiamo considerare il migliore, questo Ghd. Se invece siete curiosi di approfondire l’argomento vi invitiamo ad andare avanti nella lettura per farvi un’idea migliore del mondo che ruota attorno questo prodotto.

Phon professionali, i migliori

Il migliore

L’economico

Con più accessori

Ad alta velocità

Con set professionale

Come scegliere un phon professionale

Il migliore

Il Ghd è il miglior phon professionale della nostra selezione, in un nero molto elegante ha delle prestazioni vicine a quelle che possiamo trovare nei prodotti da salone di bellezza. Lo strumento è dotato di una tecnologia a ioni avanzata che riesce a ridurre i capelli crespi e svolazzanti per ottenere un look che sia decisamente lucente e con un effetto setoso del capello. La distribuzione concentrata della temperatura permetterà anche di creare una data pettinatura durante l’asciugatura. L’impugnatura, poi, è studiata affinché il dispositivo possa essere padroneggiato sia dai destrorsi che dai mancini con gli stessi benefici in fatto di praticità.

Vedi su Amazon

L’economico

Il Remington è invece tra i phon professionali quello che si può considerare economico, circa il 60% in meno del prezzo medio degli altri prodotti che vi vogliamo proporre; questo però non lo fa difettare in qualità e prestazioni tanto più che il marchio è un’assoluta garanzia visto che opera nel settore da oltre 75 anni. Il generatore di ioni permette di avere come effetto, dopo l’asciugatura, dei capelli più luminosi e liberi dal fastidioso effetto crespo; la tecnologia optiheat, inoltre, garantisce acconciature più durature. Con tre temperature e due velocità il phon viene venduto con un concentratore da 7 mm, uno per lo styling, un diffusore, un anello di aggancio e un cavo da 3 metri.

Vedi su Amazon

Con più accessori

Il FaszinCare è tra i migliori phon professionali quello con più accessori, all’interno del pacco troverete infatti tantissimi strumenti che vi aiuteranno nelle più disparate possibilità mentre andrete a farvi i capelli. La tecnologia ionica al plasma e luce blu aiuta a ottenere un’acconciatura perfetta, rendendo i capelli naturali e molto lucenti. Inoltre il Wind-Pro vi permetterà di utilizzare questo strumento a una velocità del vento di 33 metri al secondo in grado di garantire un’asciugatura rapida e uniforme che inoltre è disposta in sette modalità per adattarsi a ogni tipo di capello. Senza aggiungere un euro avrete a disposizione col phon anche sei accessori che vi permetteranno di trasformare il vostro accessorio in uno a pari prestazioni con quelle di un salone professionale. Inoltre grazie a un coupon potrete risparmiare il 50% del prezzo, prendendolo dunque a una cifra stracciata.

Vedi su Amazon

Ad alta velocità

Continuiamo il viaggio tra i migliori phon professionali con questo Bopcal che appartiene alla categoria “ad alta velocità”. Il motore da 12omila giri al minuto fornisce un flusso d’aria potente che porta a una velocità del vento di 40 minuti al secondo cosa che vi permetterà di asciugare i capelli rapidamente. Basteranno infatti da uno a cinque minuti per asciugare completamente la vostra chioma, in base ovviamente al suo volume e alla sua lunghezza. Il phon rilascia 500 milioni di ioni negativi durante il processo in cui andiamo ad asciugare il capello e questo bilancia l’elettricità statica in modo da non renderli minimamente crespi e di nutrirli rendendoli morbidi. Grazie a un diffusore è dotato di quattro temperature e questo strumento offre a chi lo utilizza ben 12 modalità di asciugatura.

Vedi su Amazon

Con set professionale

Il Ghd 2 ci offre un set professionale, il migliore tra i phon fino a questo momento descritti. Sono diverse le caratteristiche che lo rendono al livello di un accessorio professionale grazie a un motore brushless che è decisamente leggero ma anche duraturo e un design aerodinamico che aiuta in fase di asciugatura. Il punto di forza di questo prodotto sono i due accessori aggiuntivi che permettono di considerare il pacchetto un vero e proprio set professionale. La spazzola in ceramica ha un’impugnatura morbida e anti scivolo per un maggiore controllo durante la piega, inoltre il cilindro di diametro 35mm trattiene il calore per rendere più veloce la pettinatura; il diffusore professionale invece presenta dita rigide e sagomate che danno volume ai capelli regalando un mosso naturale. Il flusso d’aria uniforme regala ricci perfetti senza effetto crespo.

Vedi su Amazon

Come scegliere un phon professionale

Dopo avervi parlato di alcuni dei phon professionali più interessanti del mercato, vogliamo però offrirvi anche alcuni parametri per aiutarvi nella scelta:

Materiali e peso : una delle prime cose da guardare, quando si acquista un phon, è con che materiali è realizzato. Questo infatti vi farà capire anche quanto l’oggetto potrà durare;

: una delle prime cose da guardare, quando si acquista un phon, è con che materiali è realizzato. Questo infatti vi farà capire anche quanto l’oggetto potrà durare; Temperatura, potenza e tecnologia : queste tre caratteristiche sono per i più attenti, ma sono alla base delle prestazioni che vi regalerà il vostro nuovo acquisto;

: queste tre caratteristiche sono per i più attenti, ma sono alla base delle prestazioni che vi regalerà il vostro nuovo acquisto; Accessori : sono molti gli accessori che potete trovare all’interno del pacchetto con cui vi arriverà il vostro nuovo phon. Alcuni sono così determinanti che potrebbero anche indirizzare la vostra scelta, basti pensare che spesso in abbinamento troviamo anche pettini di alta qualità;

: sono molti gli accessori che potete trovare all’interno del pacchetto con cui vi arriverà il vostro nuovo phon. Alcuni sono così determinanti che potrebbero anche indirizzare la vostra scelta, basti pensare che spesso in abbinamento troviamo anche pettini di alta qualità; Prezzo: ovviamente anche il portafogli recita la sua parte nella vostra scelta. Ci sono prezzi vari, con diverse offerte che premiano anche la qualità.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati Amazon riceviamo un guadagno sugli acquisti idonei. I prezzi potrebbero variare dopo la messa online.