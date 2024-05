Collane, anelli e orecchini possono trasformare un semplice outfit in un look irresistibile. Come scegliere gli accessori giusti? Ecco come valorizzare la tua bellezza e il tuo stile!

Mai sottovalutare gli accessori di gioielleria o bigiotteria: sono degli elementi davvero importanti per dare carattere e personalità ai nostri outfit. La scelta azzeccata di un accessorio può infatti elevare un look semplice a qualcosa di davvero speciale, rendendolo unico e inconfondibile. Ma come scegliere gli accessori giusti? E come abbinarli per valorizzare al meglio la nostra silhouette e il nostro stile?

In realtà non c’è una risposta univoca a questa domanda, perché la scelta degli accessori dipende da una serie di fattori, come l’occasione, l’outfit che si indossa e, soprattutto, il nostro gusto personale. Ci sono però alcune regole generali che possono aiutarci a fare scelte consapevoli e a creare look sempre impeccabili.

Scegliere gli accessori: la collana, un passepartout per ogni décolleté

La collana è un accessorio versatile che può essere utilizzato per enfatizzare diverse zone del viso e del décolleté. La scelta della tipologia di collana dipende innanzitutto dalla scollatura del capo che si indossa.

Se è un abito o una maglia con lo scollo tondo, la scelta ideale è una collana a girocollo o un collier a cascata, come quelli con perle o pietre preziose. Se il décolleté è ampio, si può giocare con le sovrapposizioni, utilizzando collane di diverse lunghezze, forme e colori, ad esempio un choker abbinato a una collana lunga.

Per una maglietta con lo scollo a V, è meglio optare invece per collane più sottili e delicate come le collane a pendente o le collane con ciondolo, che seguono la linea del décolleté e ne valorizzano la profondità. Un esempio perfetto è una collana a medaglione con una pietra preziosa.

Se invece indossiamo un capo con il collo alto, come ad esempio un maglioncino dolcevita, saranno perfette le collane lunghe e a più giri, come le collane sautoir o le collane a rosario. Un esempio di grande tendenza sono due o tre collane indossate a effetto cascata.

Gli orecchini, punti luce per illuminare il viso

Per gli orecchini, la scelta dipende dalla forma del viso ma anche dalla tipologia di look che si vuole creare. Gli orecchini pendenti sono perfetti per una serata elegante, soprattutto se abbinati a un’acconciatura raccolta, come un chignon o una coda di cavallo. Un esempio intramontabile sono gli orecchini pendenti con cristalli o diamanti.

Gli orecchini a cerchio sono un classico intramontabile che si adatta a qualsiasi occasione, da un aperitivo con gli amici a una cena di lavoro. Un modello molto versatile sono gli orecchini a cerchio sottili in oro o argento. Per un look più casual o per dare un tocco di originalità a un outfit semplice, come una t-shirt e jeans, invece, scegli un paio di orecchini a bottone.

Gli orecchini chandelier saranno gli accessori perfetti per le occasioni speciali, perché donano un tocco di glamour e raffinatezza. Un esempio di grande impatto sono gli orecchini chandelier con piume o perle.

Anelli, come scegliere questi accessori con un tocco di stile

La regola dell’equilibrio è da tenere presente anche nello scegliere accessori importanti come gli anelli. Opta per un anello di grandi dimensioni e colorato, ad esempio un anello con pietra preziosa o un anello smaltato, se indossi un outfit scuro: può essere il tocco di stile che manca.

Per completare un look casual, invece, l’ideale è scegliere uno o più anelli in metallo, semplici ed essenziali, come anelli a fascia o anelli minimalisti. Molto di tendenza gli anelli dorati per tutte le dita, specialmente in estate.

Quanto alla scelta dei metalli, è importante abbinarli tra loro: oro con oro, argento con argento, e così via. Ad esempio, se si indossa un orologio in oro, meglio lasciar perdere anelli color argento o bronzo. E poi ricorda di non esagerare con gli accessori! Vale il famoso motto “less is more”: la parola d’ordine è sempre eleganza e raffinatezza.

Altri consigli per un look impeccabile

Oltre tenere in considerazione le regole generali finora elencate, ecco qualche altro consiglio utile per scegliere gli accessori giusti:

1) Tenere conto dell’occasione. Un accessorio troppo appariscente per un’occasione informale può risultare stonato, mentre un accessorio troppo sobrio per un’occasione elegante può non valorizzare il look. Ad esempio, per un matrimonio è meglio evitare gli orecchini a cerchio oversize e optare per un modello più raffinato come gli orecchini a candelabro.

2) Considerare il proprio stile. Gli accessori devono rispecchiare la nostra personalità e il nostro gusto personale. Se amiamo uno stile classico ed elegante, eviteremo di indossare accessori troppo eccentrici o vistosi. Al contrario, se amiamo uno stile più rock o bohemien, potremo osare con accessori più particolari e originali.

3) Valorizzare i propri punti di forza. Gli accessori possono essere utilizzati per enfatizzare i nostri punti di forza e nascondere eventuali difetti. Ad esempio, se abbiamo un viso rotondo, eviteremo di indossare orecchini a cerchio grandi e opteremo per modelli più allungati.

4) Sperimentare: la moda è divertimento! Non aver paura di provare nuovi abbinamenti e di osare con accessori diversi dal solito. Potresti scoprire di avere un gusto per gli accessori che non conoscevi!

5) Scegliere la qualità. Gli accessori di qualità durano più a lungo e donano un tocco di eleganza al nostro look. Meglio investire in pochi pezzi di valore piuttosto che in tanti accessori di bassa qualità.

Adesso che conosci tutti questi consigli sta tutto a te! Prova, sperimenta e cerca di osare nelle situazioni che lo permettono!