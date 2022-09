Il trucco geniale per portare 3 collane ad effetto ‘cascata’ senza farle annodare!

Vuoi indossare le collane ad effetto cascata ma ogni volta che lo fai si annodano tra di loro? Arriva il trucco geniale per indossarle quando vuoi senza che si aggroviglino fra di loro! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come fare!

I social media parlano chiaro, e dicono che la tendenza più IN in fatto di accessori per l’autunno 2022 è indossare le collane effetto cascata! Ma c’è solo un problema: si aggrovigliano sempre fra di loro! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà come indossarle nei look migliori e il trucco per portarle senza problemi!

Dalla modella Bella Hadid a Hailey Bieber, da Giulia De Lellis a Chiara Ferragni, tutte le personalità più influenti della moda indossano questo trend in fatto di accessori: le collane ad effetto cascata!

Nello specifico il trend consiste nell’indossare più collane, generalmente tre, di lunghezze differenti, in modo che queste adornino il nostro collo ad effetto (letteralmente) “cascata”.

In genere si indossa il modello a girocollo come prima, poi una collana semplice con un ciondolo, e una più luna e con una maglia particolare, ad esempio a catena.

Si possono indossare nei look più casual o anche in quelli più eleganti. In genere è preferibile indossarle o su una maglia a collo alto, oppure su una scollatura importante. In questo modo risalterà la lucentezza delle collane e avremo un volto più luminoso.

Fino a qui tutto semplice, fino a che non arriva il momento di indossarle! Dopo pochi minuti ci vediamo allo specchio e notiamo che le nostre collane si sono aggrovigliate l’una all’altra e non riusciamo a far nulla per scioglierle! Un vero disastro!

Da oggi tutto cambierà, perché stiamo per scoprire un trucco semplice e geniale per indossare le collane ad effetto cascata ogni volta che vogliamo senza inciampare in questo problema! Siete pronte? Iniziamo!

Collane ad effetto cascata: il trucco più semplice per indossarle è questo!

Prima di scoprire il trucchetto per indossarle, cerchiamo di capire come scegliere le collane a effetto cascata! Le regole sono due: sceglierle dello stesso colore, o tutte argento o tutte oro, e scegliere tre tipi diversi, una semplice corta, una con un ciondolo e una più lunga e particolare, ad esempio a catena. Così facendo avremo scelto gli accessori più trendy del momento!

Ecco come indossare le collane a effetto cascata senza che si aggroviglino passo passo:

scegliamo le collane da indossare e partiamo da quella più corta prendiamo un’estremità della collana più corta e leghiamola con il moschettone alla seconda collana che indosseremo in ordine una volta legate le due estremità continuate allacciando l’estremità libera della seconda collana alla terza a questo punto avrete un laccio lunghissimo composto dalle vostre tre collane allacciate tra di loro arrotolate il laccio di collane intorno al vostro collo scegliendo le misure e legate le due estremità libere, che se avete seguito bene le istruzioni, dovranno appartenere una alla collana corta e una alla collana più lunga. Una volta allacciate potete sistemare le lunghezze delle collane a vostro piacimento, senza rischio che queste si aggroviglino fra di loro!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come indossare al meglio le collane ad effetto cascata!

Alla prossima guida di stile, per non perdere le ultime news dal mondo del fashion!