Belen Rodriguez ha di recente fatto una confessione molto sentita che ha commosso i suoi numerosi fan. Ecco cosa ha detto la bella showgirl.

La nota showgirl Belen Rodriguez ha fatto di recente una confessione che ha molto commosso i suoi fan riguardo a un tema a lei molto caro. La confessione ha rivelato il lato più umano della Rodriguez, di cui spesso balza all’occhio solo la bellezza estetica. Ecco le parole della showgirl che hanno commosso il web.

Belen Rodriguez ha rivelato il suo lato più sensibile durante una recente intervista avvenuta durante una serata evento organizzata dal Corriere della Sera. La showgirl ha mostrato molta comprensione per il tema del bullismo. In particolare per il body shaming che molte ragazze sui social sono costrette a sopportare. Ecco le parole del noto volto della tv che non dovremmo mai dimenticare.

Belen Rodriguez, la confessione inedita colpisce al cuore

Nella recente intervista rilasciata durante la serata evento del Corriere della Sera, Belen Rodriguez si è espressa senza mezzi termini sulla piaga del bullismo online, in particolare sul body shaming ai danni di numerose ragazze sui social.

Un dramma che lei stessa ha vissuto in prima persona, essendo un volto pubblico, e che è riuscita a superare non senza difficoltà. Molte altre ragazze, invece, non ci riescono e alcune sono addirittura arrivate a togliersi la vita. “Ci sono ragazzine che si sono tolte addirittura la vita per un messaggio”, ha dichiarato la showgirl (che ha recentemente ricevuto una coltellata dal suo ex). “L’insulto non è la sconfitta di nessuno ma l’inizio della mia forza, se lo uso bene”.

“La fama è veramente molto complicata da gestire, penso che quando le ragazze crollano è perché non sono state accompagnate nei loro percorsi, che non ci siano state persone che hanno saputo accompagnare le carriere. Io ho fatto un piccolo assaggio di quello che vuol dire la fama, la pressione, non oso immaginare cosa succede in America, dove si diventa un personaggio perseguitabile in continuazione”, ha continuato la Rodriguez.

Belen (che di recente lanciato la sua linea di abbigliamento) ha poi affermato che, troppo spesso, la donna viene visto come l’anello debole della società, colei che ha più probabilità di cadere di fronte ai problemi. Spesso, però, si dimentica di dire che sono proprio le donne a subire in modo preponderante comportamenti prevaricatori. “Dovrebbero farsi tutti un giro di giostra nelle situazioni, nessuno può giudicare se non sta dentro le scarpe di quel qualcuno”, ha dichiarato con forza.