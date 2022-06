Belen Rodriguez, la frecciatina al veleno è una coltellata

Belen Rodriguez e quella frecciatina al veleno sui social che scatena il web: le parole della showgirl argentina sono una vera coltellata.

Belen Rodriguez lancia una frecciatina con una foto pubblicata su Instagram e scatena il web. La showgirl argentina ha deciso di rispondere in modo enigmatico ai rumors che l’hanno coinvolta negli ultimi giorni. Le parole di Belen arrivano dopo l’intervista rilasciata dall’ex Antonino Spinalbese al settimanale Chi e c’è chi pensa che quella della Rodriguez sia una vera e propria frecciatina nei confronti dell’ex compagno.

La showgirl argentina che, dopo la fine della storia con Spinalbese ha deciso di non parlare più della sua vita privata, ha così deciso di rispondere sui social agli ultimi rumors, ma cosa ha detto esattamente la showgirl da scatenare la reazione del web?

Belen Rodriguez contro Antonino Spinalbese? La reazione della showgirl dopo l’intervista dell’ex compagno

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Antonino Spinalbese ha svelato di avere contatti con Belen solo per la figlia Luna Marì che rappresenta il centro della sua vita. Nel corso dell’intervista ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini, Spinlabese ha anche parlato del ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino.

“Spero che tra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare”, ha detto Spinalbese che, sui motivi della rottura con la showgirl argentina, ha aggiunto: “Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia mentre lei diceva che si potevano fare entrambe le cose, la famiglia e una propria vita. Mi stavo godendo uno dei momenti più belli, la nascita di un figlio, un’emozione che lei aveva già provato e che io provavo per la prima volta e vedevo solo quella. Non eravamo allineati“.