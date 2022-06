Belén Rodriguez: ecco la nuova linea di abbigliamento “dimagrante”

Belén Rodriguez di nuovo al centro del gossip, in questo caso del fashion! Perché dopo le linee “Me Fui” e “Hinnominate” è pronta a firmare un’altra collezione di abbigliamento. Ma questa sarà diversa da tutte le altre! Scopriamone i dettagli!

Oramai possiamo dire di Belén Rodriguez che non è solamente una showgirl, modella e conduttrice televisiva, ma che l’argentina è anche una stilista! Esatto, perché dopo il successo della linea estiva di costumi, e non solo, Me Fui, e dopo la linea di abbigliamento basico sportivo Hinnominate, in collaborazione con la sorella Cecilia, e il fratello Jeremia, Belén è pronta a dare vita ad una nuova collezione. La Rodriguez però ha affermato che tutto sarà diverso questa volta! Scopriamo come!

Il mondo della moda è sempre alla continua ricerca di novità e freschezza. In più in questo preciso periodo storico c’è una vera attenzione nei confronti delle tematiche importanti come quelle del body positive ed inclusività.

Perché il bello della moda è proprio la capacità che dona a chiunque di riuscire ad esprimersi al meglio: di sentirci bene con noi stessi, e di giocare con la creatività attraverso i capi d’abbigliamento.

L’ultimo decennio la moda ha visto un cambiamento, e non in positivo. Pensiamo alla misurazione delle taglie: spesso ci siamo trovati nel nostro negozio di abbigliamento preferito a dover prendere taglie in più rispetto alle nostre perché cambiata la gestione delle taglie da parte dei produttori di moda.

Ma da qualche anno a questa parte quasi tutti i brand già esistenti e quelli nascenti si stanno impegnando per produrre capi d’abbigliamento che donino forza e sicurezza a chiunque li indossi.

Recentemente, però, sta nascendo un rumour che riguarda la star televisiva Belén Rodriguez. Dopo aver creato due collezioni di abbigliamento, è pronta a crearne una terza. Questa linea dovrà essere diversa dalle altre e avrà una particolarità: quella di donare un effetto dimagrante.

Scopriamo insieme nel dettaglio la nuova linea di abbigliamento di Belén Rodriguez e perché è nato il gossip!

Belén Rodriguez lancia “Mar de Margaritas“, la nuova linea di abbigliamento che va in favore del body positive e dell’inclusività!

Realtà o gossip? Spesso davanti a notizie shock dobbiamo imparare a distinguere la realtà dalle trovate pubblicitarie. Cerchiamo di capire meglio cosa c’è dietro alla nuova linea di abbigliamento di Belén Rodriguez.

Solo pochi giorni fa la showgirl Belén Rodriguez ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui indossava un abitino floreale con delle stampe a forma di margherite. Nella caption della foto Belén ha scritto:”reuniòn en la oficina con mar de margaritas”. Tradotto: riunione in ufficio con un mare di margherite.

Cosa stava facendo Belén Rodriguez? La caption non lasciava dubbi: la riunione riguardava il nuovo brand di abbigliamento della Rodriguez che prenderà il nome “Mar de Margaritas“.

Perché la scelta di questo nome? Un omaggio ai genitori, ossia il titolo di una canzone che il padre di Belén dedicò alla moglie Veronica. Si tratterà infatti di una linea di abiti a fantasia floreale. Allora il nome non poteva essere più azzeccato.

Ma c’è un altro dettaglio da svelare. Alcune notizie sul web hanno accusato Belén Rodriguez di non andare incontro alle tematiche di body positive in quanto il brand promette di dare un effetto snellente a chi indossa questi capi. Sbagliato: il brand produrrà dei capi d’abbigliamento con bustini all’interno, che otticamente donerà un effetto snellente a chiunque lo indossi.

Il bustino è sempre stato usato nella storia per donare alla figura femminile una linea più sinuosa e a clessidra. Il bustino però nel passato è stato visto anche come oggetto di diversificazione, che rendeva la vita delle donne difficile e faticosa. È vero, infatti togliere il bustino fu per le donne dei secoli passati una forma di ribellione.

Ma nella moda contemporanea questo particolare capo d’abbigliamento è sinonimo di forza, sensualità e coraggio. Pensiamo ai look di Madonna con i famosi bustini di Jean Paul Gautier, oppure i look di Thierry Mugler, dalle linee esagerate dove spiccano sempre i bustini. Pensiamo anche alla nuova collezione proposta durante l’ultima Milano Fashion Week di Versace, dove i bustini sono predominanti. Il significato è cambiato. Il bustino non è più elemento di diversificazione, ma simbolo di forza e femminilità. A proposito, Vestito perfetto per fisico a pera? Copia i look di Jennifer Lopez!

Una cosa è certa: non vediamo l’ora di poter vedere dal vivo la nuova collezione di Belén Rodriguez.

Nel frattempo? Rimanete connesse qui su CheDonna, per conoscere tutte le novità in fatto di fashion, società e molto altro!