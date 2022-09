Spazzolino da denti sempre pulito: con questi trucchi si può, ma quando è ora gettalo!

Avere uno spazzolino da denti sempre pulito dovrebbe essere una regola: con questi trucchi si può ma quando è ora va gettato.

Un’igiene orale corretta passa anche dallo spazzolino da denti. Se siamo soliti tenerlo per tanto tempo e non dedicarci mai alla sua pulizia finiremo per ingerire germi e batteri dannosi per l’organismo.

Molti infatti pensano che lavando i denti due o tre volte al giorno abbiano fatto il loro dovere per la pulizia e l’igiene della propria bocca, quando invece, è importante se non fondamentale, anche verificare lo stato di pulizia dello spazzolino da denti.

Non prestare attenzione agli strumenti che dovrebbero garantire la pulizia della bocca può portare a patologie oro-dentali, ma non solo. Ad esempio, anche quando si ha il raffreddore o l’influenza per evitare ricadute bisognerebbe sostituirlo o quantomeno igienizzarlo.

Ecco i trucchi per avere uno spazzolino da denti sempre pulito

Pulito, ma non solo, lo spazzolino da denti, per essere sicuri che svolga al meglio le sue funzioni e che non sia un veicolo di germi, virus e batteri, dovrebbe anche spesso essere igienizzato. Questo significa che non potrà essere reso sterile ma quantomeno dovremo cercare di abbassare la sua carica batterica.

Non solo, dopo tre o quattro mesi andrebbe sempre cambiato. Tra le buone regole poi, c’è quella di non scambiarlo con gli altri, nemmeno tra membri della stessa famiglia o tra fidanzati.

Dentro alla nostra bocca infatti ci sono milioni di batteri che quando usiamo lo spazzolino da denti vanno a depositarsi sulle setole. Tenerlo poi in bagno non favorisce la sua pulizia, qui infatti, ci sono milioni di germi che circolano e il portaspazzolini è un vero e proprio ricettacolo.

Ecco che allora è bene conoscere i metodi per igienizzare lo spazzolino da denti e sapere che quando è ora meglio gettarlo per evitare che svolga male il suo lavoro, ovvero quello di eliminare, oltre allo sporco, anche tartaro e placca.

Scopriamo i trucchi per pulire a fondo uno spazzolino da denti con rimedi semplici e facili da reperire dentro casa.

1) Acqua ossigenata. C’è chi la utilizza direttamente al posto del collutorio per sciacquare la bocca. Ma in questo caso usarla per disinfettare lo spazzolino da denti può essere utile. Volendo si può anche creare una miscela composta da acqua ossigenata e collutorio che andremo a mettere dentro ad un bicchiere. A questo punto inseriamo lo spazzolino da denti e lo lasciamo in ammollo per circa un’ora. Poi si procede al risciacquo. Altrimenti si possono utilizzare anche i due prodotti separati. Ovvero immergendo lo spazzolino o solo dentro al collutorio o solo nell’acqua ossigenata.

2) Aceto. Anche in questo caso basterà prendere un bicchiere e riempirlo fino a metà con l’aceto. Immergiamo il nostro spazzolino da denti e lasciamo agire per almeno un’oretta. Trascorso il tempo risciacquiamo bene.

3) Bicarbonato e limone. Mancava all’appello uno dei prodotti più utilizzati per le pulizie in generale. Stiamo parlando del bicarbonato di sodio, indubbiamente è uno dei prodotti che praticamente tutti abbiamo in casa, e che possiamo utilizzare anche per scopi alimentari. Ad esempio è perfetto per lavare frutta e verdura. In questo caso lo uniamo a qualche goccia di limone per rendere l’odore più gradevole e poi aggiungiamo dell’acqua. Mescoliamo questa miscela e immergiamo lo spazzolino per un paio d’ore. Trascorso il tempo lo togliamo e lo laviamo bene sotto l’acqua.

Infine non dimentichiamo che pur igienizzando il nostro spazzolino spesso dovremo, trascorso un certo periodo di tempo, gettarlo.