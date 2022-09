Giubbino in denim, non toglierlo col cambio di stagione: ti sveliamo un segreto!

Il giubbino in denim è uno dei capi più amati in assoluto, ma è anche quello più versatile! Si può utilizzare in tutti i look e durante tutte le stagioni! Scopriamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna come indossare la giacca di jeans anche in inverno!

Fare il cambio di stagione è una vera tortura, se pensiamo che dobbiamo letteralmente togliere tutto dal guardaroba per posizionare i nostri capi d’abbigliamento per la nuova stagione. Esistono però dei capi che si possono utilizzare tutto l’anno, e sono di super tendenza! Ad esempio? Il giubbino in denim!

Come avete già intuito il protagonista di questa guida di stile targata CheDonna è il giubbino in denim! Un capo sportivo, casual, comodo da utilizzare, adatto a tutti e a “quasi” tutte le occasioni.

I modelli di tendenza sono svariati: oversize, con strappi, chiaro, scuro, aderente e corto, con stampe o ricami. Insomma, tanti modelli tra cui scegliere e tutti in voga.

Lo abbiamo visto indossare sulle passerelle d’alta moda, in quanto il denim è il tessuto in assoluto più scelto per il 2023, lo abbiamo visto addosso alle nostre modelle/influencer preferite, e per questo motivo ha letteralmente incendiato il web.

Ma adesso arriviamo a noi. Come utilizzare il giubbino in denim in diverse stagioni e renderlo sempre attuale? Come realizzare look trendy con il capo in questione? Scopriamolo insieme!

Il giubbino in denim in autunno e in inverno: come si indossa? Scopriamo tutti i consigli di stile!

Il tessuto jeans è sicuramente uno dei tessuti più versatili, in quanto si può indossare veramente in tutte le stagioni. Chiaramente non indosseremo lo stesso look in inverno e in estate, ma lo stesso capo può trovare la propria connotazione in outfit opposti ed essere sempre di tendenza!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo tre outfit trendy e comodi, adatti per l’autunno e inverno, da realizzare con il giubbino in denim:

abito aderente di lana: il look più casual dell’inverno 2023 sarà composto da abito in maglina o lana e giubbino di jeans oversize!

il look più casual dell’inverno 2023 sarà composto da abito in maglina o lana e giubbino di jeans oversize! sotto il trench : giornata di pioggia? Nessun problema! Realizzate il vostro look composto di maglia maniche lunghe, pantalone e sneakers. Abbinate il vostro giubbino in denim aderente e sopra utilizzate il trench! Look casual chic!

: giornata di pioggia? Nessun problema! Realizzate il vostro look composto di maglia maniche lunghe, pantalone e sneakers. Abbinate il vostro giubbino in denim aderente e sopra utilizzate il trench! Look casual chic! denim su denim: per la passeggiata in centro indossate il vostro giubbino in denim chiuso come una maglia, jeans flare e sopra il cappotto camel! Il total denim è la vera tendenza della prossima stagione! A proposito, Le tue sneakers bianche si sporcano subito? Il trucco geniale che ti salverà la vita!

Termina qui la guida di stile più fashion di tutte, quella targata CheDonna, che ha visto come indossare il giubbino in denim in inverno!

Alla prossima guida di stile, per non perdere tutte le news della moda!