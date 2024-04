Beauty routine notturna? Ecco cosa non deve mai mancare

La sera prima di andare a dormire devi assolutamente prenderti cura di te. Ecco la beauty routine che ti farà sentire bene.

Anche se la nostra giornata è stata lunghissima e con tanti piccoli problemi che hanno minato la nostra tranquillità, capita spesso a tutte, non dobbiamo mai dimenticarci di prenderci cura di noi.

Si perché la sera dedicare qualche momento alla nostra skincare è quel gesto di gentilezza che dobbiamo assolutamente fare. Ma quali sono i passaggi da seguire? I nostri esperti di Chedonna vi consiglieranno passo passo cosa fare. Ecco la guida che cercavi.

Skincare notturna? Nessuna problema facciamo così

Prenderci cura della nostra pelle è quel momento di coccole che possiamo dedicarci prima di cadere nelle braccia di Morfeo. I passaggi da seguire non sono tantissimi e con il tempo ameremo ogni singolo step. Questo ci permetterà anche di avere una pelle super luminosa e sana. Ma iniziamo

Come prima cosa dobbiamo rimuovere il trucco. E’ importante togliere tutto e far respirare la nostra pelle dopo ore. In questo modo eviteremo anche l’eccesso di sebo che può ostruire i nostri pori.

Utilizziamo sempre uno struccante delicato o un’acqua micellare, in base al trucco da rimuovere. Come secondo passaggio dobbiamo detergere. Così facendo elimineremo completamente qualsiasi residuo sulla nostra pelle e la prepareremo ai passaggi successivi.

Terzo step, esfoliare. Questo è un passaggio molto importante della nostra beauty routine serale ma possiamo effettuarlo solo una massimo due volte alla settimana. In questo modo andremo ad eliminare tutte le cellule morte. Applichiamo quindi un tonico.

Questo ci aiuta con il pH naturale della palle. Possiamo sceglierlo con una base di acqua di rose, di aloe, insomma quello che preferiamo e che la nostra pelle necessita. Passiamo quindi al trattamento specifico, se abbiamo bisogno. Ad esempio un siero per togliere le macchie scure, oppure una crema antirughe.

Siamo giunti quasi alla fine. E’ il momento di idratare, questo passaggio non può mai e poi mai mancare perché ci aiuta a ridurre la secchezza della pelle e crea quella barriera cutanea necessaria.

Ricordiamoci di massaggiare la crema su viso ma anche sul collo! Penultimo passaggio la crema per il contorno occhi. In questo caso la zona è molto delicata ed ha bisogno di attenzioni particolari.

Come in precedenza se abbiamo bisogno di qualche trattamento mirato è il momento, altrimenti va bene una crema contorno occhi. Passiamo all’ultimo passaggio il balsamo labbra. Questo renderà le nostre labbra bellissima per il giorno seguente. Applicatene una buona dose e lui agirà mentre noi dormiamo.

Come avete visto sono vari passaggi ma assolutamente veloci per avere una pelle incredibilmente bella il giorno seguente e poi è una coccola che dobbiamo concederci!