Il sostituto dello struccante, ti stupirà! Lo struccante è un detergente essenziale per curare il viso, non pensare di andare a letto con il trucco in viso.

La cura del viso è importante, al di là del fatto se sei truccata o meno: la faccia va detersa quotidianamente! Se non lo fai, sai che grave danno provocherai alla tua pelle? La salute è la priorità su tutto, e proprio per questo non puoi non struccarti ogni giorno. Se hai finito le tue preziosissime scorte di struccante non temere assolutamente. Sai che esistono più prodotti che possono sostituirlo…definitivamente? Dopo aver provato questo rituale di bellezza, non tornerai più indietro. Il sostituto perfetto del tuo struccante è il massimo, ecco di cosa si tratta.

Ogni donna ha un tipo di pelle che necessita una determinata cura perché ci sono diverse esigenze. L’epidermide può essere secca, e va idratata; può essere troppo lucida, allora è grassa e vanno fatti impacchi per asciugare il sebo; oppure può anche essere contraddistinta da inestetismi che vanno combattuti con la vitamina C, appunto come le macchie acneiche.

Insomma, ogni condizione ha la sua risposta, ma c’è un gesto che accomuna tutte le donne e uomini del mondo: la detersione! Non si può pensare di addormentarsi con il volto ancora fatto di trucco, o anche solo senza aver lavato la faccia già struccata.

Il suggerimento che teniamo tantissimo a condividere è fonte di benessere in tutti i casi. Perché una pelle igienizzata è al tempo stesso sana, soprattutto perché se utilizzerete i nostri trucchetti ne risulterà persino ringiovanita!

Sono segreti di bellezza che vengono tramandati, ma di cui forse non ne sei a conoscenza. La ragione sta nel fatto che i prodotti in commercio sono sempre più in voga, perché pratici e sembrano assolutamente infallibili. In realtà, all’inizio sembrano validi, ma andando avanti con il tempo pregiudicano la tua salute.

Mentre con le soluzioni che ti stiamo per proporre, non avrai mai alcun danno.

Il sostituto migliore per lo struccante, ecco come fare!

Come già accennato, ti stiamo consigliando delle alternative così valide, che una volta provate non ne farai più a meno. Questo perché è nei frutti di Madre Natura che l’essere umano può trovare giovamento e persino benessere fisico, oltre che mentale. Scoprire quanto è prezioso ciò che il mondo ha da offrire, è un modo per rivoluzionare lo stile di vita assunto verso uno più green, e vantaggioso sotto tutti i punti di vista. Il sostituto dello struccante, è davvero un toccasana!

Innanzitutto, questi metodi sono ecosostenibili, quindi questo significa che non sono non fanno del male all’ambiente, sono anche economici. Quanto costano gli struccanti? Tantissimo, soprattutto se hanno delle composizioni particolari.

Il punto è che è proprio nella semplicità che si può trovare il massimo benessere, e che di conseguenza si può idratare, nutrire ed igienizzare la pelle. Quindi, non avrai una miscela contenente plastiche, metalli, siliconi o parabeni e qualsiasi sostanza chimica o tossica che sia!

Soprattutto si tratta di tecniche assolutamente economiche. Sei curiosa? Ti spieghiamo come fare, passo passo. Per prima cosa bagna il viso, da umido sarà più facile applicare i prodotti e rendere più omogeneo l’impatto del prodotto.

L’ingrediente miracoloso principale lo trovi aprendo la dispensa della cucina, si tratta dell’olio d’oliva! Dopo aver bagnato il viso, inumidisci un dischetto di cotone lavabile, meglio quello che non rilascia pelucchi, e applichi su due-tre gocce di olio. Con il dito si mescolano acqua ed olio, e si passa sul viso.

Nessun eyeliner o mascara ostinati potranno contrastare l’effetto struccante e benefico del prodotto. La tua pelle sarà così sana perché con l’azione dell’olio si idrata e nutre la zona del contorno occhi, e anche le ciglia avranno beneficio. Perché l’azione dell’olio le nutrirà e fortificherà, aumentandone di volume.

Se hai deciso di rivoluzionare il modo in cui ti prendi cura di te, puoi una volta provato l’olio d’oliva come struccante quando finisci il tuo, passare all’olio di cocco. Questo lo applichi direttamente sul viso leggermente inumidito con le mani. Impiastriccia per bene garantendo gli effetti del prodotto, et voilà, hai trovato una miniera d’oro!

Ti piace l’olio d’oliva come sostituto per lo struccante? I benefici sono tantissimi, passa anche all’olio di cocco, e vedrai che benessere.