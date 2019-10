Oggi, domenica 27 ottobre 2019 hanno votato in Umbria per eleggere il Governatore della Regione

Le elezioni Regionali in Umbria sono un test di grande rilievo anche per il quadro politico nazionale a 36o°. Alle 23 la chiusura dei seggi e i primi exit poll, che saranno seguiti dalle proiezioni in tempo reale dei primi risultati. Lo spoglio terminerà a notte inoltrata, quando conosceremo il nome del nuovo governatore dell’Umbria.

I primi sondaggi hanno detto che in vantaggio è il centrodestra con il 57%, mentre il centro sinistra è verso al 36 %. L’alleanza tra Pd e 5stelle pare non abbia dato gli effetti sperati.

Sono stati chiamati alle urne oltre 703 mila cittadini per eleggere il nuovo presidente della Regione Umbria. Un test molto importante per il Governo Conte Bis. Alle 23 puntuali si sono chiusi i seggi sono iniziati ad arrivare i dati relativi agli exit poll e poi alle proiezioni. Forte il distacco tra i due principali candidati. I dati sono di Consorzio Opinio per la Rai. Salvini: “A occhio fatta un’impresa storica”. Forte aumento dell’affluenza: + 13 per cento alle 19. Alle 23 viaggia verso il 66 per cento

