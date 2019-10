Un posto al sole inizia il nuovo mese con una puntata davvero toccante. Dalle anticipazioni di upas, Raffaele andrà in carcere da Diego.

Un posto al sole dà il benvenuto a questo nuovo mese, il penultimo dell’anno, con una delle scene più belle e toccanti di sempre.

Dalle anticipazioni upas 1 novembre, infatti, Raffaele Giordano andrà in carcere da suo figlio e, vedendolo angosciato e disperato a causa di questa terribile vicenda che lo vede protagonista, farà uno di quei discorsi che tanto piacciono al pubblico del piccolo schermo.

Un discorso intimo, toccante, motivazionale, che arriverà dritto al cuore di Diego Giordano.

Un posto al sole puntata 1 novembre: Diego si emoziona

Un posto al sole regalerà ai fan della soap una delle scene, come anticipato, più toccanti di sempre. Raffaele va in carcere da Diego, dove notando l’evidentemente abbattimento del figlio ha un nuovo confronto con lui ad upas.

Questa volta nessun segno di arroganza o di rimprovero, il portiere di Palazzo Palladini è pronto ad offrire tutto il suo conforto al ragazzo, facendogli un discorso improntato sulla speranza del futuro. Un discorso padre e figlio che toccherà il cuore dei telespettatori.

Si scambia scenario, dopo il ritorno di Filippo Sartori, Serena prova a ricostruire il rapporto con suo marito. I due, durante una cena di famiglia, faranno finta di aver superato ogni tipo di astio e incomprensione tra loro, ma la finzione supera di gran lungo i sentimenti che realmente provano l’uno per l’altra?

Difficile momento anche per Vittorio Del Bue che, convinto che sua cognata Mia voglio aiutarlo a riconquistare la sua fidanzata Alex, cadrà lentamente nella sua trappola per allontanarlo in maniera definitiva da sua sorella. Riuscirà Vittorio a capire che Mia non ha nessuna intenzione di volerlo aiutare? La bambina ha soltanto voglia di sabotarlo e allontanarlo per sempre dalla sua vita.

