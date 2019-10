Un posto al sole conclude questo mese con un gradito ritorno: quello di Filippo Sartori. Il giovane riuscirà a riconciliarsi con Serena?

Un posto al sole è pronto a mandare in onda l’ultimo appuntamento del mese e vuole concludere questo ottobre nel migliore dei modi.

Nella puntata del 31 ottobre, infatti, ritornerà il personaggio di Filippo Sartori. Il figlio di Roberto Ferri era partito per un viaggio di lavoro a Tenerife ed è pronto a far ritorno a Palazzo Palladini.

La lontananza, seppur breve, avrà fatto bene al suo matrimonio con Serena Cirillo? Oppure il loro amore è arrivato, in maniera definitiva, al capolinea?

Un posto al sole 31 ottobre: Filippo torna da Serena

Le anticipazioni di Un posto al sole del 31 ottobre rivelano un gradito ritorno nella soap: quello di Filippo Sartori, che proverà a riconquistare il sentimento con sua moglie Serena, anche per il bene della piccola Irene.

La lontananza, contrariamente a quanto potessero mai immaginare, ha fatto bene alla coppia. Filippo e Serena hanno sentito l’una la mancanza dell’altro e sembrano essere pronti a ricominciare un nuovo capitolo della loro storia, ma un fantasma del passato potrebbe presto tornare a tormentarli.

Anche Vittorio Del Bue proverà ad avvicinarsi ad Alex. La ragazza, dopo qualche insistenza, e grazie all’aiuto di un personaggio decisamente inaspettato, sarà più vicina che mai allo youtuber di UPAS, ma le vicende di Un posto al sole non finiscono di certo qua: si ritorna alla tragica vicenda di Aldo Leone.

Diego dopo aver convocato Niko in carcere non ha nessuna intenzione di restare in prigione. E’ sicuro di non essere stato lui ad investire l’avvocato.

Tutti i suoi sensi di colpa per Aldo Leone sono spariti, ma la situazione è ancora tutta da vedere. La battaglia è ancora lunga e sia lui sia suo padre, Raffaele Giordano non stanno vivendo bene la fase delle indagini.

