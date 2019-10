Un posto al sole, anticipazioni 29 ottobre: Niko convocato in carcere

Diego Giordano, ad Un posto al sole, chiede di poter avere un incontro con Niko per comunicargli un clamoroso retroscena.

Un posto al sole piace tanto al pubblico del piccolo schermo perché, oltre a trame avvincenti, mostra episodi di vita reale. Come in questo caso, quello che vede protagonista Diego Giordano, incentrato sullo stalking. Anche se la storia ormai ha raggiunto un altro livello.

Nella puntata di upas del 29 ottobre, il figlio del portiere di palazzo Palladini chiede di poter avere un incontro ravvicinato, e soprattutto privato, con il suo avvocato Niko Poggi.

Diego ha recuperato un dettaglio importante che deve assolutamente rivelare a Niko, affinché ogni possibile indizio possa dimostrare la sua innocente sull’incidente di Aldo Leone.

Un posto al sole, puntata 29 ottobre: Diego chiama Niko

Dalle anticipazioni di Un posto al sole del 29 ottobre, le cose sembrano finalmente voltare nella direzione giusta per il personaggio di Diego Giordano. Se ieri Diego ha recuperato la memoria e ora non vuole altro, visto che ne ha il diritto, di comunicare al suo avvocato, e cugino, Niko Poggi ciò che ricorda della sera dell’incidente.

Diego non era da solo nel luogo dell’incidente, lì con lui c’era qualcuno. Ma la sua figura, nella mente del ragazzo, è piuttosto sbiadita. Diego non ricorda chi sia e non saprebbe riconoscerlo, ma potrebbe essere questa misteriosa figura ad aver investito Aldo Leone.

Dopo tutto sarebbe meglio che i ricordi tornassero alla velocità della luce, visto che il figlio di Raffaele è nei guai. Ma oltre all’incidente ci sarà ben oltre in onda questa sera nella puntata di Un posto al sole del 29 ottobre.

Angela Poggi vuole convincere sua mamma, Giulia Poggi, e suo marito, Franco Boschi, a prendere parte a un corso di ballo. Nello specifico un corso dedicato al ballo swing. Franco Boschi si farà tentare passando dai guantoni da box alle scarpette di danza? Staremo a vedere.

