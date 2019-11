Idee regalo di Natale per il neonato, pensieri che faranno felici i piccoli ma anche i loro genitori.

Il Natale è un giorno speciale per tutti, ma immaginiamo come deve essere per chi lo vive la prima volta. Per un neonato, ma soprattutto per i suoi genitori e tutta la sua famiglia è sicuramente il Natale più bello del mondo. Per questo motivo questo Natale per tutta la famiglia è ancora più magico e bello.

Anche se i primi regali per i neonati possono sembrare non semplici da fare perché un bambino così piccolo non è ancora in grado di darti la sua preferenza. Quindi bisogna affidarsi a giochi adatti a seconda dei mesi che ha il bambino. Oppure chiedere ai genitori qualcosa di utile perché si sa che nei primi mesi per i bambini c’è infatti bisogno di qualsiasi cosa.

Per chi conosce poco il neonato e non si osa chiedere ai genitori, un regalo su cui non si sbaglia mai sono i i giochi. Se sono molto piccoli largo spazio a sonaglini, giochi musicali, tappetini oppure le tanto utili palestrine e sdraio che tengono compagnia ai più piccoli. Anche prima di un anno, i bimbi più precoci cominciano a puntare i piedi, cercando di muovere i loro primi passi.

Per questo largo spazio ai carrelli per aiutarli a tenere l’equilibrio e tutti i giochi che stimolano a fare i primi passi.

Non solo giochi, tante idee regalo per il neonato

Ma c’è anche chi non vuole puntare sui giochi e pensa a regali utilissimi nei primi mesi di vita, soprattutto se si conoscono i genitori. Quindi se si sanno i prodotti che usano possono essere le torte di pannolini, belle da vedere ma utilissimi per il quotidiano. Regalo gradito per le mamme che non riescono ad allettare delle confezioni di latte artificiali.

Dopo i sei mesi arriva anche il tempo dello svezzamento. Regali graditi possono essere i set per la pappa, sia i più tradizionali e quelli invece ispirati a diversi cartoni animati. Altra idea utile è quella legata al bagnetto. Potete puntare su vasche o vaschette, su set creme e bagnoschiuma utili in questi primi mesi.

Per i più originali si può pensare ad un pensiero personalizzato. Perché non regalare una pallina personalizzata con il nome e la foto del bimbo da appendere all’albero?

Tante idee che noi di Chedonna abbiamo voluto suggerirvi per far felici i più piccoli.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi