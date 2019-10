A Pomeriggio 5, un paparazzo ha smascherato l’opinionista Manila Gorio dichiarando che organizza finti scoop per far parlare di sé.

A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso è tornata a parlare di Manila Gorio, la showgirl che ultimamente è spesso ospite del programma pomeridiano più famoso di Mediaset.

Barbara ha invitato in studio il paparazzo che scattò le foto che ritraevano Manila al fianco di Rocco Pietrantonio, chiedendo se è vero oppure no che la Gorio lo avesse contattato per un organizzare un finto scoop con lei e quello che all’epoca era il fidanzato di Lory Del Santo.

La risposta del paparazzo ha spiazzato la d’Urso, confermando i dubbi che nutriva nei confronti della sua ospite.

Pomeriggio 5, paparazzo: la verità su Manila Gorio

Il paparazzo, invitato a Pomeriggio 5, ha confermato di essere stato contattato da Manila Gorio per creare un finto scoop tra lei e Rocco Pietrantonio, quando all’epoca era impegnato in una relazione con Lory Del Santo.

Manila affermò di avere avuto notti bollenti con Pietrantonio e, nonostante quest’ultimo continuasse a negare, la Gorio lo accusava di vergognarsi, come tanti altri uomini, di essere andato a letto con una donna transessuale.

Manila Gorio a Pomeriggio 5 rivelò anche che Rocco le aveva raccontato numerosi aneddoti su Lory Del Santo, ma nulla di tutto ciò sembra corrispondere alla verità. Il paparazzo ha rivelato che l’opinionista di Pomeriggio Cinque era solita organizzare cose del genere per ottenere una maggiore visibilità e che lui si sia allontanato da lei a causa del suo carattere particolare, con cui tutti finivano per scontrarsi.

Manila non è di certo un volto nuovo nel mondo del gossip, perché oltre al presunto flirt con l’ex fidanzato di Lory Del Santo, Manila ebbe uno scontro con Irama, affermando di essere lei la donna transessuale a cui l’artista fa riferimento in una canzone del suo ultimo album.

Sicuramente Barbara d’Urso la inviterà a Pomeriggio 5 per sentire anche la versione della showgirl.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Giorgia Venturini a Pomeriggio 5 rivela: “Taylor Mega? L’ho diffidata”

Elena Morali perde la calma a Pomeriggio Cinque: “Io lo denuncio!”

Francesca Cipriani confessa alla d’Urso: “Presto romperò la castità”