Carmen Di Pietro vittima di stalking: la confessione a Storie Italiane

Carmen Di Pietro è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Durante l’intervista, la showgirl ha rivelato di essere vittima di stalking.

Carmen Di Pietro nelle scorse ore è stata una delle ospiti di Rai 1. La showgirl, invitata da Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha dichiarato di essere vittima, da qualche tempo, di uno stalker.

L’uomo la perseguiterebbe attraverso i social, scrivendole messaggi di cattivo gusto e a sfondo sessuale. Carmen ha ovviamente denunciato il tutto alla polizia postale, che sta indagando per scoprire chi si cela dietro i profili fake che perseguitano la showgirl.

Carmen Di Pietro ammette: “Sono vittima di stalking”

Carmen Di Pietro ha purtroppo annunciato di essere una delle tante vittime del fenomeno legato allo stalking.

La showgirl, ospite a Storie Italiane, ha confidato che un uomo la contatta di continuo per insultarla, ma non solo. L’uomo in questione non si limiterebbe a svolgere la “funzione” di hater, ma andrebbe ben oltre molestando l’opinionista di Barbara d’Urso.

Carmen Di Pietro a Storie Italiane ha confermato di aver bloccato il profilo in questione, ma l’uomo ne creerebbe sempre di svariati pur di importunare la showgirl. Nonostante cambi profilo, Carmen riesce ugualmente a riconoscerlo, in quanto lo stile degli insulti sarebbe il medesimo.

La Di Pietro si è ovviamente rivolta alla polizia postale per individuare l’uomo. Purtroppo la showgirl non è l’unica stella della tv ad essere vittima di certe cose. Anche Marco Carta ha denunciato alla polizia postale chi lo insultava sui social dopo lo scandalo che lo ha visto protagonista alla Rinascente di Milano. Il cantante sardo è risultato essere innocente durante il processo da poco conclusosi.

Carmen, tra l’altro, aveva fatto di recente fatto discutere in quanto aveva dichiarato di aver cacciato di casa suo figlio, affinché possa diventare indipendente e non uno dei tanti bamboccioni di cui tanto si sente parlare in questi giorni.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Carmen Di Pietro: “Vedo il fantasma di nonna”

Elena Santarelli spiazza Eleonora Daniele: “Mi augurano la morte”

Grande Fratello Vip: Marco Predolin tocca Carmen Di Pietro