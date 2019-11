Aggressione sul Frecciarossa: un uomo accoltella la ex fidanzata

Su un treno Frecciarossa, tra le stazioni di Reggio Emilia e Bologna, un uomo aggredisce la ex fidanzata, la quale attualmente si trova in gravi condizioni.

Aggressione sul Frecciarossa: due persone sono rimaste ferite

Su un treno ad alta velocità Frecciarossa, un uomo ha brutalmente aggredito una donna, che sembrerebbe essere la sua ex fidanzata.

Durante l’aggressione è stato ferito un altro uomo, ma non risulta essere in pericolo di vita.

Aggressione sul Frecciarossa: le dinamiche della vicenda

Una volta che il convoglio ferroviario è partito dalla stazione di Torino porta Nuova con direzione Roma Termini, una donna è stata colpita con vari fendenti dal suo ex fidanzato. La vittima si trova in gravi condizioni.

Prima di portarla in ospedale, infatti, è stato necessario intubarla, a causa delle gravi ferite riportate.

Attualmente la vittima è ricoverata all’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano, le sue condizioni sono molto gravi.

Secondo quanto riportato da Fanpage, sembrerebbe che la vittima e l’aggressore si conoscessero e che fossero ex fidanzati.

L’uomo si sarebbe scaraventato sulla donna, accoltellandola ripetutamente con un coltello a serramanico.

Durante l’aggressione, sembra sia rimasto ferito un altro uomo, che era intervenuto per difendere la vittima dalla rabbia assassina del suo aggressore.

Trenitalia comunica che il traffico è rallentato a causa della vicenda

L’aggressione, avvenuta poco dopo le 10.30 di questa mattina, ha provocato il rallentamento del traffico ferroviario. Per consentire l’accesso ai soccorsi e alla polizia, infatti, il convoglio è rimasto fermo a lungo sui binari.

L’episodio di sangue è avvenuto sul treno Frecciarossa 9309 partito da Torino Porta Nuova alle 8:20 con direzione Roma Termini, dove sarebbe dovuto arrivare alle ore 13:03.

Il convoglio è stato soppresso per la restante tratta.

I treni direttamente coinvolto nei ritardi causati dall’aggressione sul Frecciarossa 9309, sono i seguenti:

FR 9614 Napoli Centrale (7:40) – Milano Centrale (12:02)

FR 9621 Milano Centrale (9:30) – Roma Termini (12:37)

FR 9623 Milano Centrale (10:00) – Napoli Centrale (14:23)

FR 9413 Venezia Santa Lucia (9:35) – Roma Termini (13:28)

FR 9529/9531 Torino Porta Nuova (9:00) – Salerno (16:05)

FR 8419/8420 Venezia Santa Lucia (9:25) – Fiumicino Aeroporto (14:07)

