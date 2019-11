Natale a New York: ecco cosa non puoi perderti se visiti la grande mela

Natale a New York: ecco cosa non puoi perderti se visiti la...

Visitare New York a Natale è il sogno della maggior parte delle persone. Per tutti coloro che riusciranno a realizzarlo, abbiamo preparato una lista delle cose da non perdere assolutamente se si visita la grande mela durante le vacanze di Natale.

Natale a New York: ecco cosa non puoi assolutamente perderti

New York è una delle città più visitate e conosciute dell’intero pianeta. Soprattutto a Natale, la grande mela è senza dubbio una delle mete più caratteristiche che ogni viaggiatore dovrebbe visitare almeno una volta nella vita. Ecco cosa non puoi perderti se visiti New York durante le vacanze di Natale.

Natale a New York: visita al Rockefeller Center

Pista di pattinaggio del Rockefeller Center

Se dovessimo scegliere un’immagine iconica del Natale a New York, sarebbe sicuramente l’albero alto 28 metri del Rockefeller Center. Questo spettacolare abete è decorato solo con piccole luci colorate e culminato da un’impressionante stella Swarovski.

Ai piedi dell’albero si trova la famosa pista di pattinaggio del Rockefeller Plaza e i dodici brillanti angeli con le loro trombe di bronzo che sono diventati un classico natalizio a New York.

I mercatini di Natale a New York

I mercatini di Natale sono il simbolo natalizio di moltissime città dell’intero globo.

Tra i mercatini di Natale a New York troviamo il Winter Village – che è forse il più popolare – situato a Bryant Park. Questo mercatino ha un bellissimo albero che presiede l’intera piazza. Qui si respira una fantastica atmosfera natalizia con canti in sottofondo e un delizioso profumo di cioccolata calda.

La cerimonia di accensione si svolge durante i primi giorni di dicembre insieme ad una rappresentazione della storia di Natale “Le luci prima di Natale” sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Il più grande tra tutti questi mercatini, invece, è situato in Union Square, dove si possono trovare svariati tipi di prodotti natalizi.

Inoltre, il mercatino di Natale di Columbus Circle è il più piccolo ma resta uno dei più affascinanti. Esso si trova a sud-ovest di Central Park.

Natale a New York: il tour nel quartiere di Dyker Heights

Il quartiere di Dyker Heights si trova a Brooklyn e offre uno degli spettacoli natalizi più belli e impressionanti di New York. È un quartiere le cui case sono iper-mega decorate con luci e motivi natalizi che competono tra loro per vincere il premio della casa più vistosa e appariscente di tutte.

Le case più decorate si trovano sulla 86esima strada, tra l’11° e la 13° avenue.

Lo spettacolo “The Rockettes”

Con l’arrivo del Natale a New York, tra tutti gli eventi che vengono organizzati appositamente per queste date ce n’è uno particolarmente famoso: stiamo parlando dello spettacolo del Rockettes Christmas Spectacular che è rappresentato fin dagli anni ’30 nel Radio City Music Hall. Il prezzo dei biglietti parte dal 50 dollari a salire.

Natale a New York: le piste di pattinaggio sul ghiaccio più belle

Rockefeller Skating Rink è la pista di pattinaggio di Natale più classica e più conosciuta di New York. Essa simboleggia il periodo natalizio come nessun altro.

La pista di Rockefeller è aperta tutti i giorni, da metà ottobre ad aprile, dalle 8:30 a mezzanotte. Il prezzo di una giornata normale è di 25 dollari. A partire da novembre costa 27 dollari e in dicembre 32 dollari, ai quali si aggiungerebbero 12 dollari del noleggio dei pattini.

È consigliabile andarci al mattino presto per non aspettare le lunghe code, che solitamente durano di più di un’ora e sono all’aperto.

Se siete disposti a spendere un po ‘di più, è possibile acquistare biglietti VIP, o altri tipi di biglietti esclusivi, con cui è possibile saltare la coda.

Un’altra pista di pattinaggio molto famosa a New York a Natale è il Bryant Park Skating Rink. Essa è situato a pochi passi da Times Square in Bryant Park, sulla 42esima strada, tra la 5a e la 6a Avenue.

La pista in questione è più grande del Rockefeller ed è più economica, in quanto l’ingresso è gratuito e si devono pagare solo circa 20 dollari del noleggio dei pattini. L’orario di apertura è alle 8 del mattino, per poi chiudere alle 10 di sera.

La pista dipattinaggio sul ghiaccio più grande di New York: la Wollman Rink

Infine, la pista di pattinaggio di Wollman Rink è la più grande di tutte. Essa Si trova tra la 62sima strada e la 5th Avenue, al lato est di Central Park.

Per gli adulti, l’ingresso costa 12 dollari nei giorni feriali e 19 dollari nei fine settimana. Il prezzo per i bambini sotto gli 11 anni, invece, è di 6 dollari . A questo prezzo dovrete aggiungere 9 dollari per il noleggio di pattini e altri 5 dollari per noleggiare un armadietto.

Insomma, se la vostra idea è quella di passare il Natale a New York, non vi annoierete di certo e – nonostante l’alto costo della vita newyorkese – sicuramente sarà un’esperienza che resterà nei vostri ricordi per sempre.

Potrebbe interessarti anche >>>

I 5 migliori mercatini di Natale d’Italia

Il Nutella Café si diffonde a New York City

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI