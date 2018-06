La crema di nocciole di Nutella si sposa perfettamente con il caffè, motivo per cui è sempre stato un peccato che la Nutella non fosse disponibile nei bar della città.

Ecco soddisfatto il desiderio di tutti coloro che amerebbero fare colazione con Nutella su pane tostato e versarsi una tazza di caffè come fanno a casa propria.

Ferrero annuncia l’arrivo dei Nutella Cafè

La Ferrero ha annunciato che sta progettando di espandere la sua catena di Nutella caffè in nuove città a partire da New York:

“L’incredibile risposta che abbiamo ottenuto a Chicago ci ha spinto ad aprire un altro locale e continuare a raccontare l’unicità e la versatilità del nostro amatissimo prodotto. Come epicentro multiculturale globale, New York ci regala l’opportunità di esplorare e offrire nuove possibilità di gustare Nutella, raggiungendo milioni di turisti che visitano la città”

L’anno scorso, l’azienda dolciaria ha aperto il primo Nutella caffè a Chicago, e ora sta progettando di conferire lo stesso onore ai residenti di New York City. Per lo scopo è già stato affittato uno spazio di 2.200 metri quadrati alla base di un edificio residenziale ancora in costruzione. La scelta del locale è legata alla sua vicinanza con Union Square, zona clou di NY ricca di negozi, cinema, teatri e ben collegata al resto della città.



Ferrero prevede di aprire il bar entro la fine di questo anno in Union Square, e sarà completamente rifornito con un menu contenente tante delizie preparate con Nutella, oltre a bevande come caffè da abbinare al dolce in regalo. Un modo per poter assaporare la tanto amata Nutella senza doversela portare da casa.



Fino ad ora, Nutella non si è espressa sull’apertura di eventuali cafè in altri paesi come l’Italia. Un rappresentante dell’azienda ha fatto sapere soltanto:

“Ci stiamo concentrando sui nuovi ed esistenti caffè e siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per proporre la Nutella ai nostri consumatori fan.”

Non abbiamo ancora dettagli disponibili su ciò che conterrà il menu. Il menu di Chicago contiene ogni sorta di pasticcini a portata di mano contenenti un cuore di Nutella, come gelati, crêpe, yogurt, pancake, croissant, muffin, waffle, baguette, french toast, panna cotta e biscotti, oltre a “specialità di caffè espresso” che incorporano anche Nutella e la Cioccolata calda Nutella, un vero must.



Ti potrebbe interessare anche —->Ciambella cookie alla Nutella: un cuore cremoso a cui non resisteret