Il natale si avvicina e con esso anche gli addobbi, l’atmosfera natalizia e i mercatini di Natale in Italia e nel resto d’Europa. Ecco quali sono i migliori 5 mercatini d’Italia.

Mercatini di Natale in Italia

La tradizione dei mercatini di Natale è nata nel XIV secolo nei paesi che hanno il tedesco come madrelingua, ma, poiché l’Italia settentrionale (fino a Trento) era un territorio dell’Austria fino a 80 anni fa, molte città del nord Italia continuano con questa usanza natalizia. Ecco la lista dei 5 migliori mercatini di Natale d’Italia.

1. Bolzano: uno dei migliori mercatini di Natale d’Italia

Bolzano è sicuramente il più famoso mercatino di Natale d’Italia. La città è piena di turisti e l’atmosfera natalizia della città è da mozzare l fiato.

A dicembre, Bolzano è piena di luci e decorazioni e anche il peggior Grinch non può non entusiasmarsi passeggiando per le sue strade. Bolzano è famosa per essere una città molto sicura ed ordinata, ma a Natale, dato il gran numero di turisti, le rapine sono abbastanza frequenti.

Per questa ragione, è meglio stare molto attenti ai propri oggetti personali.

Il mercatino di Natale di Bolzano sarà aperto dal 27 novembre al 31 dicembre.

2. Brunico

A circa un’ora da Bolzano troviamo il mercatino di Brunico. Ricordate che Bolzano si trova nella regione del Trentino Alto Adige, per cui tutti i paesi e le città circostanti sono abitate per il 99% da tedeschi e non tutti conoscono anche la lingua italiana.

Il mercatino di Brunico è molto piccolo ma molto caratteristico, così come la città che, come Bolzano e Merano, denota il classico stile architettonico tedesco.

Il mercatino di Natale di Brunico sarà aperto dal 28 novembre al 6 gennaio.

3. Merano

Merano è una città che si trova a 30 km da Bolzano ed è raggiungibile in mezz’ora di auto.

Il mercatino di Natale di Merano è più piccolo, e sicuramente non offre la stessa atmosfera natalizia di Bolzano, ma vale la pena dargli un’occhiata. Vi consigliamo di passare la mattina passeggiando per il mercatino, per poi passare un paio d’ore nelle vicine terme di Merano, dall’altra parte del ponte, ad un minuto dal mercatino. Se siete fortunati nevicherà, in modo che possiate provare l’esperienza di fare il bagno in una piscina all’aperto a 28 gradi, mentre vi nevica sulla testa.

Il mercatino di Natale di Merano sarà aperto dal 28 novembre al 6 gennaio.

4. Trento

Viaggiando in direzione opposta a Merano troviamo la cittadina di Trento, la prima provincia totalmente italiana scendendo dal Trentino (dove il 50% della popolazione della regione è tedesca). L’atmosfera natalizia di Trento è migliore di quella di Merano e ciò che vendono sulle bancarelle è molto diverso, trovandoci ormai i una regione completamente italiana.

Il mercatino di Natale di Trento sarà aperto dal 27 novembre al 6 gennaio.

5. Levico

Il mercatino di Natale di Levico si organizza nel parco della città. L’atmosfera natalizia non manca di certo ed il momento migliore per visitare questo delizioso mercatino è dopo il tramonto, quindi dopo le ore 17.

Il mercatino di Natale di Levico sarà aperto dal 22 novembre al 6 gennaio.

Questi sono i 5 migliori mercatini d’Italia da visitare per questo 2019. Se sei interessato a scoprire quali sono i migliori mercatini d’Europa clicca qui.

Di: LUCIA SCHETTINO

