Fedez, Totti, Santamaria e Diana Del Bufalo pronti per mettersi in gioco per il reality girato a Londra, Celebrity Hunted

Oggi ha colpito un messaggio Instagram scritto da alcuni personaggi famosissimi come Francesco Totti, Fedez, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Claudio Santamaria e Francesca Barra. Il messaggio recita così: “Non cercatemi. Devo rimanere in incognito. Presto capirete perché”. Questo è l’indizio che i personaggi celebri parteciperanno a Celebrity Hunted.

Se vuoi rimanere aggiornato sulle principali notizie di attualità CLICCA QUI

Si tratta di un reality girato a Londra che arriverà nel nostro Paese grazie ad Amazon prime video. I personaggi si sono messi in gioco in questo game e per due settimane hanno abbandonato la loro vita. Dovranno fuggire da un team di ex poliziotti ed ex militari che faranno di tutto per catturarli. Chi vincerà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 7 Ott 2019 alle ore 3:00 PDT

Leggi anche –> “Carlo Verdone: ‘Nelle mie commedie metto sempre poesia”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie CLICCA QUI