Michele Cucuzza chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Michele Cucuzza chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Michele Cucuzza è un un conduttore televisivo, giornalista e scrittore di 66 anni, è nato il 14 novembre 1952 a Catania sotto il segno dello Scorpione. Suo padre, Salvatore Cucuzza Silvestri, è il noto vulcanologo italiano infatti da bambini, portava lui e il fratello sull’Etna, a vedere le piccole fontane di lava del vulcano.

Dopo aver conseguito il diploma prosegue gli studi e si iscrive all’Università ottenendo la Laurea in Lettere moderne. Successivamente decide di trasferirsi a Milano. Ama gli Imagine Dragons ed è un cittadino onorario di Grammichele, Comune siciliano d’origine della sua mamma Teresa. Oggi vive a Roma ma scopiamo qualcosa di più su di lui.

Nome: Michele Cucuzza

Età: 66 anni

Data di nascita: 14 novembre 1952

Luogo di nascita: Catania

Segno zodiacale: Scorpione

Titolo di studio: Laurea

Professione: Conduttore Televisivo, Giornalista, Scrittore

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook Twitter

Michele Cucuzza: Instagram

Michele Cucuzza è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 7mila persone e conta oltre 922 post. Ama condividere principalmente selfie e scatti insieme ad amici, parenti e colleghi di lavoro, sono presenti anche foto che riguardano la sua carriera. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 66enne ha un profilo anche su Facebook, si tratta di un profilo che non viene usato da moltissimo tempo infatti il suo ultimo post risale al 2015, cont 10mila followers e potete trovare qui il suo account. Mentre su Twitter è molto attivo, è seguito da mille persone ed è solito condividere video e foto che mostrano momenti della sua vita quotidiana, sono presenti anche pensieri e post che riguardano la sua vita lavorativa. Se volete seguirlo trovate il suo profilo qui.

Michele Cucuzza: vita privata

Per quanto riguarda la vita provata di Michele Cucuzza sappiamo che ha avuto due relazioni importanti che gli hanno donato due figlie. La maggiore è nata dalla relazione con una giornalista francese mentre la seconda figlia è nata da una relazione avuta con una collega conosciuta in Rai.

Nonostante le figlie si trovano una a Parigi e una a Milano questo non gli ha impedito di essere un buon padre, infatti qualche tempo fa ha svelato: “Grazie alle madri delle due ragazze, che non hanno affatto ostacolato il mio ruolo di padre.”

A Gennaio del 2019 ha ammesso di non essere più single e di aver conosciuto una donna: ”Sono fidanzato da un paio d’anni. È calabrese, è un dottore, un medico estetico. Si chiama Rosanna Caltizzone, vive tra Catanzaro e Roma!”.

Michele Cucuzza: carriera

Dopo aver conseguito la Laurea, Michele Cucuzza inizia a lavorare nel 1952 per Radio Popolare e collabora alla redazione de “Il Giorno”. Nel ’83 Michele Cucuzza comincia a lavorare presso la sede milanese della Rai, infatti realizza dei servizi per il TG1 e collabora per il TG2.

Qualche anno più tardi inizia a lavorare come inviato all’estero e appare in televisione in grandi programmi come La vita in diretta, La posta del cuore e Segreti e bugie. Dal 2010 al 2012 conduce con Chiara Giallonardo il programma radiofonico Radio2 Days mentre l’anno successivo conduce i programmi Mission e Manuale d’Europa

Nel 2016 dopo il divorzio consensuale con la Rai e 5 anni di assenza dal video, torna in tv su TeleNorba con “Buon Pomeriggio”, programma pomeridiano in cui tratta di attualità, cronaca e personaggi dello spettacolo.

In un’intervista il conduttore ha raccontato cosa ha fatto in questi 5 anni di assenza: “Ho lavorato in radio, ho scritto dei libri e mi sono occupato delle mie figlie, Carlotta e Matilde. Ma la televisione mi mancava, ecco perchè sono tornato in video”.

Nel 2017 è su Retesole mentre nel 2019 viene rilasciata un’indiscrezione dal sito Blogo che svela la partecipazione di Michele al Grande Fratello Vip: “Del cast del Grande Fratello Vip 2019 farà parte anche il conduttore televisivo Michele Cucuzza, ultimamente impegnato a Tele Norba. Altri due nominativi quasi certi di entrare nella casa più spiata d’Italia sono quelli di Adriana Volpe e Paola Di Benedetto, inoltre ci sono concrete possibilità di un coinvolgimento nel progetto anche di Scialpi.”

