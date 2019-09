Totti, dal campo al tubo catodico: l’ex capitano si reinventa in televisione. I prossimi impegni del fuoriclasse, fra reality show e sit-com.

L’anno di Francesco Totti, il primo senza calcio e senza la Roma, riparte dalla televisione: l’ex capitano, infatti, avrebbe deciso di reinventarsi un futuro in ambito televisivo. Lo stesso di sua moglie, la showgirl Ilary Blasi.

Non è un mistero che i due stiano per fare coppia fissa anche sul lavoro, oltre che nella vita privata: è in cantiere una sit-com, “Casa Totti”, che dovrebbe prendere le orme della più celebre “Casa Vianello” senza scimmiottarla, l’idea è quella di concepire puntate brevi in cui la famiglia dell’ex capitano giallorosso appare in momenti specifici della giornata. Il progetto piace, soprattutto per la vis comica di Francesco, che accanto a Ilary non sfigura. Anzi, televisivamente parlando, i due sono alquanto incisivi.

Se vuoi rimanere aggiornato sulle principali notizie di attualità CLICCA QUI

Non si conosce ancora il canale dove il format verrà trasmesso, dalle ultime indiscrezioni siamo riusciti a carpire soltanto la partecipazione di Teo Mammucari (collega della Blasi) ed Emma Marrone alle prime due puntate: l’idea sarebbe di vendere il contenuto alla tivù generalista, in modo da raggiungere una fascia più ampia di pubblico. Tuttavia non è da escludere l’ipotesi di vedere “Casa Totti” sul satellite.

Francesco Totti: dalle sit-com con Sky agli impegni con Amazon

Inoltre, il fuoriclasse con Sky e affini avrebbe già un rapporto privilegiato: lasciando stare le sporadiche apparizioni nelle emittenti sportive, avvenute di recente, Totti appare nel promo ufficiale della nuova serie del colosso televisivo “Romolo+Giuly”. Quindi l’ex numero dieci giallorosso starebbe prendendo confidenza anche con quest’ulteriore ramo di spettacolo.

Non è un mistero, infatti, che il campione con la tivù satellitare per antonomasia stia portando avanti un progetto filmico basato sulla sua vita: una sorta di documentario, diviso in episodi, tratto dalla biografia ufficiale “Un capitano” edita da Rizzoli e scritta con Paolo Condò.

Come se non bastasse, Francesco Totti sarebbe in procinto di partecipare alla prima edizione italiana di “Celebrity Hunted”. Il reality, adattamento italiano della versione britannica, dovrebbe essere una sorta di guardie e ladri formato vip: alcuni personaggi famosi dovrebbero sfuggire ad una squadra di esperti informatici, ex militari ed ex poliziotti. Dietro all’idea c’è Amazon, con cui Totti avrebbe firmato un contratto.

Totti, col calcio è finita per sempre?

Ha chiuso per sempre col calcio, dunque? Questo non è dato saperlo, sicuramente la volontà di Totti è quella di prendere un periodo di pausa dallo sport. Quello professionistico, perché in realtà l’ex giallorosso continua ad allenarsi regolarmente per conto proprio. Lo vediamo spesso nella sue sgambate quotidiane, immortalate sui social, dalle parti di Sabaudia. Dalla pineta al tubo catodico è un attimo!

Leggi anche –> “Carlo Verdone: ‘Nelle mie commedie metto sempre poesia”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie CLICCA QUI