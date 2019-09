Dormire sull’acqua alle Maldive: il resort in mezzo all’oceano

Il resort dove si può dormire sull’acqua in mezzo all’oceano esiste, e si trova alle Maldive.

dormire sull’acqua alle Maldive

Le Maldive, destinazione da sogno per chiunque, sono un arcipelago di 1.192 isole raggruppate in 26 atolli e si trovano a sud-ovest dello Sri Lanka e dell’India, nell’Oceano Indiano.

Con un territorio di circa 298 chilometri quadrati e una popolazione di poco meno di 428.000 abitanti, le Maldive ospitano uno dei resort più famosi del web, diventato virale sui social da qualche settimana a questa parte grazie ai suoi letti “sospesi sull’oceano”.

Dormire su un letto galleggiante nel bel mezzo dell’oceano: un sogno che diventa realtà

Il resort delle Maldive dove dormire sull’acqua si chiama Grand Park Kodhipparu e si trova a pochi chilometri da Malé, la capitale delle Maldive.

Il complesso di lusso della catena Park Hotel Group, offre ai suoi clienti 120 ville singole sull’acqua e la sua particolarità è che ognuna di esse dispone di una piscina a sfioro e di un letto che galleggia sull’oceano. Il resort, visto dall’alto, sembra un grande serpente in mezzo all’oceano, dato che le isole delle Maldive, in generale, sono uno dei luoghi più dispersi del mondo.

I letti in questione sono una specie di amaca sull’acqua dove si può schiacciare un sonnellino, ascoltare della musica o leggere un buon libro al modico prezzo di 360 euro a notte.

Il resort Grand Park Kodhipparu è un’ottima destinazione per il proprio viaggio di nozze o per una vacanza con il proprio partner all’insegna del romanticismo, dove passare un paio di giorni in totale relax e lontano dal caos delle città.

Di: LUCIA SCHETTINO

