Secondo il World Happiness Report 2019 dell’ONU, i paesi nordici rimangono in cima alla classifica dei popoli più felici del mondo, mentre l’Italia occupa il 36esimo posto, migliorando di dieci posizioni rispetto al 2018.

Il paese più felice del mondo: la Finlandia

Secondo il World Happiness Report 2019, la Finlandia è il paese più felice del mondo. Anche l’Italia ha un buon motivo per festeggiare anche se è ancora lontano dalla vittoria: il Belpaese ha migliorato di dieci posizioni rispetto all’edizione 2018, classificandosi al 36esimo posto.

Il World Happiness Report, elaborato dal Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite in base a dati Gallup, e sostenuto dalla Fondazione Ernesto Illy, è stato reso pubblico in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale della Felicità.

Il rapporto dell’ONU prende in esame la percezione della felicità dei 156 paesi del mondo. I fattori tenuti in conto sono stati la prosperità economica, aspettativa di vita, la tranquillità e la libertà del paese.

I paesi più felici del mondo: la Finlandia è in testa

In testa alla classifica dei paesi più felici del mondo, oltre alla Finlandia che si classifica al primo posto, troviamo altri due paesi scandinavi: la Danimarca e la Norvegia. A seguirle sono Islanda, Paesi Bassi, Svizzera, Svezia, Nuova Zelanda, Canada e Austria.

Gli ultimi della classifica sono paesi poveri come Sudan del Sud, Tanzania, Repubblica centroafricana e Afganistan.

Gli abitanti di questi paesi hanno il più basso tasso di sorrisi del mondo, a causa della povertà, delle guerre e del dolore loro provocato.

Perché la Finlandia è il paese più felice del mondo

Forse la prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo alla Finlandia è il freddo e l’oscurità che prevale per gran parte dell’anno. Ma al di là dei cliché tipici ci sono una serie di sfumature che rendono il paese scandinavo un posto speciale. La sua natura e paesaggi verdeggianti, i bassi livelli di inquinamento, l’istruzione, il sistema sanitario, i servizi sociali, la libertà, l’uguaglianza o la generosità dei suoi abitanti, sono solo alcuni degli aspetti che l’hanno portata ai vertici della classifica dei paesi più felici del mondo.

Per scoprire il segreto della felicità dei finlandesi è possibile viaggiare in solitaria al paese scandinavo candidandosi al progetto “Rent a Finn“.

Attraverso suddetto progetto si ha la possibilità di essere ospitati in una casa tipica finlandese. Durante l’esperienza ci si immerge nel vero stile di vita finnico, ritrovando la calma che ormai in molti luoghi, tra cui l’Italia, è impossibile trovare.

Immergersi nella natura e stare a stretto contatto con la vegetazione e con gli animali è davvero la chiave della felicità?

