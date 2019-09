La storia di questa madre che perde la custodia della figlia per una ragione assurda sta sconvolgendo il web

In caso di divorzi che coinvolgono minori, si pone la questione della custodia e dell’autorità parentale. Le leggi talvolta possono riservare molte sorprese, come dimostra la storia di questa madre trasmessa dal Dailymail.

Nel diritto, vi sono chiare condizioni che determinano se l’autorità parentale e tutti i diritti e doveri che ne conseguono, incluso il diritto di affidamento, possano essere ritirati ad uno o entrambi i genitori per il bene del bambino.

Le condizioni per il ritiro dell’autorità parentale

L’autorità parentale può effettivamente essere revocata in caso di pericolo per il bambino con qualsiasi mezzo, per esempio se viene maltrattato o se il genitore in questione dipende da alcool o sostanze allucinogene.

La situazione di ritiro riguarda anche i genitori il cui bambino è testimone di scene di violenza fisica o psicologica da parte di un genitore sull’altro, che può essere traumatico per lui e minacciare la sua sicurezza. La negligenza e il totale disprezzo per uno o più dei bisogni del bambino portano anche al ritiro dell’autorità dei genitori. Lo stesso vale quando i genitori sono coinvolti in qualsiasi crimine.

Tuttavia, in Arabia Saudita, ad una donna è stata rimossa la custodia di sua figlia per un motivo piuttosto sorprendente.

Perde la custodia di sua figlia per ragioni piuttosto strane

Bethany Vierra è una madre di 32 anni di Washington che si è trasferita in Arabia Saudita nel 2011 per lavorare come professoressa universitaria. In seguito al divorzio da un marito saudita, perse la custodia di sua figlia Zaina, di appena quattro anni, per la semplice ragione che la corte la considerava “troppo occidentale”.

Le dichiarazioni del giudice Abdul-Ellah Ibn Mohammed Al-Tuwaijri sono ancora più curiose: “La madre è nuova nell’Islam, è una straniera che continua ancora ad abbracciare i costumi e le tradizioni del suo paese originale. Dobbiamo evitare che Zaina sia esposta a queste cose, specialmente a questa età “.

Gli avvocati dell’ex marito hanno fatto tutto il possibile per screditarla e hanno usato la sua partecipazione al festival “Burning Man”, definendolo “il festival più strano del mondo”, dove le persone si vestivano molto strano bevendo alcolici e facendo uso di droghe. I loro commenti si basavano sulle immagini pubblicate dalla madre sui social network. Conterrebbero “nudità” e foto che considerano contrari ai principi della loro religione e dei loro costumi. Anche il suo precedente lavoro come insegnante di yoga sembra aver peggiorato il suo caso agli occhi della giustizia saudita.

Bethany ha affermato che il suo ex partner è stato particolarmente violento verbalmente e faceva uso di droghe, accuse che si imbattevano in un muro di diniego. La custodia fu quindi concessa alla nonna paterna di Zaina, sapendo che anche suo padre vive sotto lo stesso tetto!

Una situazione strana che il giudice ha cercato di spiegare con il fatto che l’atteggiamento del padre su sua madre era probabilmente solo una situazione temporanea e che è, in qualche modo, fosse naturale per un uomo non svolgere veramente determinati ruoli da genitori da solo.

A causa del suo ex marito, alla giovane americana fu vietato di lasciare il paese ma perse il diritto di rinnovare il permesso di soggiorno in Arabia Saudita. Solo dopo aver reso noto il suo caso è stata finalmente in grado di riprendere il suo status di residente legale.

Una lotta per riconquistare uno dei suoi diritti più elementari

Myron Vierra, il padre di Bethany, è frustato, sua figlia non viene né ascoltata né presa sul serio in tribunale, pur avendo presentato prove video in cui l’ex marito pronunciava insulti e consumava droghe. Per il giudice le prove non erano sufficienti perché non aveva un testimone maschio.

Lo stato americano sembra essere a conoscenza del caso, ma spiega che come residente in Arabia Saudita, Betania rimane soggetta alle leggi in vigore nel suo paese di residenza e al dovere del suo paese di origine.

Myron afferma che sua figlia non ha intenzione di arrendersi e intende presentare ricorso in seguito alla decisione del giudice. Ma la più grande paura dei suoi genitori è che a causa di questa sventura non la rivedranno mai più.

Una storia molto triste che riflette una giustizia distorta e seguace di “doppi standard”. Speriamo che Bethany e sua figlia abbiano un lieto fine.

