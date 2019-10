Elena Santarelli è stata la protagonista di Storie Italiane. Durante l’intervista, Eleonora Daniele si è arrabbiata con gli haters della showgirl.

Elena Santarelli è stata ospite di Storie Italiane di Eleonora Daniele. La showgirl ha ripercorso la difficile battaglia di suo figlio legata alla lotta contro la malattia, affermando che in quel periodo è stata bersaglio di numerosi attacchi e insulti sui social e che lo è tuttora.

In molti le hanno augurato la morte, sperando che il tumore potesse colpire anche lei e non solo il bambino. Parole dure e cattive, che hanno ferito Elena e che hanno fatto arrabbiare la conduttrice durante la diretta.

Elena Santarelli spiazza Eleonora Daniele in diretta

La Santarelli è ritornata sul piccolo schermo degli italiani a parlare della malattia con cui suo figlio ha dovuto combattere.

E’ bene specificare, come è successo per la sua ospitata a Domenica In, che la showgirl va in tv soltanto per fare informazione sulla malattia e per promuovere il suo libro di cui il ricavato andrà interamente in beneficenza e non di certo per farsi pubblicità.

Elena Santarelli a Storie Italiane ha confidato che sul web, per tutto questo periodo, le hanno augurato la morte, affermando che sfrutta suo figlio soltanto per avere una maggiore visibilità.

Commenti duri, cattivi e privi di senso. Elena è una mamma, una donna, che ha sofferto e vuole fare più informazione possibile affinché chi si trova nella sua stessa situazione possa affrontare, per quanto possibile, al meglio l’intera faccenda. La dichiarazione ha spiazzato Eleonora Daniele che ha affermato che queste persone non solo non sono degne di essere sui social ma perfino in questo mondo.

Il dramma di Elena l’ha colpita profondamente. La showgirl ha rivelato in diretta di essere in terapia, per imparare a convincere con il dolore che da troppo tempo porta dentro.

Una scelta giusta e saggia, sopratutto quella di ribadirlo in tv mandando un preciso messaggio: nessuno deve vergognarsi di chiedere aiuto.

