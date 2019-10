Kikò Nalli in Ospedale: Aggredito da dei teppisti – VIDEO

Kikò Nalli in Ospedale: aggredito da dei teppisti. Pesanti gli insulti di questi ultimi verso Kiko e Barbara D’Urso – VIDEO

Giornata orrenda per l’ex gieffino Kikò Nalli, aggredito da due teppisti in scooter. L’ex marito di Cina Cipollari si era fermato per prestarsi ad alcuni selfie con delle ragazze quando, all’improvviso, rimasto solo è stato violentemente colpito

Leggi anche: Kikò Nalli: le parole dopo l’aggressione

Dopo l’aggressione subita Kikò Nalli è andato al pronto soccorso per fare una tac, visto che la botta alla testa è stata molto forte. È anche stata fatta una denuncia contro ignoti. La causa dell’aggressione? Pare sia dovuta all’odio verso la vittima e la conduttrice Barbara D’Urso.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI