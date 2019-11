Idee regalo di Natale 2019? Cinque oggetti tecnologici imperdibili

Se il regalo tecnologico per Natale vi affascina ma avete esaurito le idee o non sapete dove pescare, ecco alcuni suggerimenti utili.

Tra le idee regalo per Natale, ogni anno di più non possono mancare gli oggetti tecnologici,. Ce ne sono davvero per tutti le tasche e i gusti, in grado di accontentare appassionati e neofiti. Senza andare sul classico smartphone o tablet, abbiamo pensato a cinque idee che possono risolvere i vostri dubbi.

Moleskine Set di scrittura Smart

Molti, se non tutti, conosciamo le agende Moleskine che sono diventate negli ultimi anni decisamente un classico. Qui però c’è un’evoluzione, perché potremmo definirla agenda 2.0 visto quello che combina. In pratica semplicemente sincronizzando la penna all’app installata sul vostro dispositivo, potrete vedere in video parole e disegni appena le scrivete o disegnate sul foglio dell’agenda. La penna smart si ricarica con alimentatore USB ma utilizza un normale inchiostro.

Un regalo ideale per chi lavora da solo e deve organizzare le sue giornate oppure prendere appunti durante una riunione o un colloquio. Il pacchetto è composto da composta da Paper tablet, Smart pen, Agende Smart Planner e Moleskine notes.

Lampada Led Smart

Due funzioni in una per questa rivoluzione tecnologica. Si tratta infatti di una lampada cromoterapica che può riprodurre sino a 16 milioni di colori. Inoltre crea effetti di luce soffusa per creare un’atmosfera rilassante. Alcune di queste lampade sono compatibili con assistenti come Amazon Echo, Alexa, Google Home, o Google Assistant.E possono essere controllate tramite applicazione dedicata per Android e iOS.

Regali tecnologici per Natale: al polso, in mano, in casa

Smartwatch

Ormai hanno raggiunto quasi la perfezione, stilistica e di funzionalità. Si indossano al polso come un orologio, come un orologio, hanno in pratica le stesse funzionalità di uno smartphone. Grazie alla connessione Bluetooth lo smartwatch viene sintonizzato sincronizza proprio con il proprio cellulare. Così possiamo gestire chiamate, e-mail, Sms, calendario appuntamenti, social ma anche ascoltare musica.

Guanti touchscreen

Natale significa anche inverno e freddo. Cosa c’è di meglio quindi di un paio di guanti tecnologici?

I guanti per touchscreen sono perfetti perché uniscono due funzioni: proteggono le mani e permettono di utilizzare i dispositivi mobile in ogni momento. Una soluzione perfetta soprattutto per chi di giorno si sposta con i mezzi.

Amazon Fire TV Stick 4K

Non avete la funzione Smart nel vostro televisione? Nessun problema, ci pensa questa chiavetta, ottimizzata per lo streaming di contenuti in HDR e HDR10+, 4K e Dolby Vision. La chiavetta si inserisce semplicemente in una porta HDMI e configurarla è alla portata di tutti.

Inoltre ha un’alta compatibilità con le app, tutte quelle più comuni da Netflix a DAZN, da Youtube a Infinity, eccetera.

