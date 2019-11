Francesco Monte a Verissimo: perché è finita con Giulia Salemi

Francesco Monte sarà ospite a Verissimo nella puntata di domani. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, ha svelato perché è finita con Giulia Salemi.

Francesco Monte è uno degli ospiti più attesi di domani Silvia Toffafnin a Verissimo. Il programma, che va in onda di sabato, è stato registrato qualche ora fa e in rete non potevano mancare le prime anticipazioni sull’intervista realizzata per canale 5.

Ovviamente la conduttrice non si è fatta sfuggire l’occasione di poter chiedere all’ex tronista di Uomini e Donne il motivo per cui la sua relazione con Giulia Salemi è giunta al termine.

Monte, come al solito, si è dimostrato essere senza peli sulla lingua e ha soddisfatto la curiosità di Silvia Toffafnin.

Francesco Monte svela perché è finita con Giulia Salemi

Francesco Monte ha finalmente rivelato il motivo della rottura con Giulia Salemi. Se avete in mente tradimenti, intrighi e passioni, beh vi sbagliate di grosso.

Francesco Monte a Verissimo ha confermato di aver sì interrotto lui la relazione con la bella modella, ma soltanto perché non sentiva la spinta necessaria a proseguire il rapporto in una direzione superiore.

L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha ritenuto giusto, per il bene di entrambi, andare avanti e voltare pagina, senza continuare ad illudersi. La fine della loro relazione è stata dura, soprattutto per Giulia Salemi.

La storia con Isabella De Candia, invece, come ribadito più volte in passato, è iniziata dopo la rottura con Giulia e non durante la loro relazione.

Francesco Monte ha rivelato perché è finita con Giulia Salemi, ma nell’intervista si è anche parlato di altro. Le anticipazioni sembrano riportare anche il ricordo di Monte sulla morte della madre, scomparsa quando lui era poco più di un bambino.

Ma soprattutto si parlerà anche della felicità ritrovata al fianco di Isabella e delle soddisfazioni professionali avute con la sua partecipazione a Tale e Quale Show.

